Potenza-Catania 1-2: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano conclude il suo campionato al quinto posto del girone C di Serie C battendo 2-1 il Potenza al Viviani. Ad aprire le marcature è stato Raimo al 13′, poi è arrivato il pari rossoblù con Castorani al 66′ e il gol vittoria di Inglese al 90′. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Raimo impeccabile, Inglese decisivo

DINI 6,5: Tanti interventi importanti e qualche uscita azzardata nel finale che poteva costare caro. Ma globalmente la prova del portiere rossazzurro è più che ottima confermando il trend delle ultime partite.

- Pubblicità -

IERARDI 7: Grande prova del centrale ex Vicenza che come sempre da braccetto si espone a livello offensivo con importanti spunti.

DI GENNARO 6+: Contiene perfettamente Caturano che ha pochi spazi per pungere e colpire. Sul gol la deviazione lo ha beffato facendogli perdere la marcatura di Castorani

CELLI 6: Spinge come a Cava con tanti palloni interessanti sia da braccetto che da esterno sinistro. Però difensivamente ancora c’è da rivedere qualcosa

(dal 72′) DALMONTE 7: Entra nei minuti finali e il suo sprint è decisivo. La palla per Inglese al 90′ è da categoria superiore. Può essere un’arma in più in vista dei playoff.

RAIMO 7,5: Al 13′ trova un gol tanto bello quanto meritato che corona un finale di stagione molto positivo per l’ex Recanatese. Onnipresente sulla sua fascia, sbaglia molto poco. Ormai una certezza.

DE ROSE 6: Gestisce palla molto serenamente nel primo tempo ma sbaglia molto nella ripresa con la spinta dei centrocampisti del Potenza.

(dal 72′) STURARO 6,5: Altro cambio decisivo per Toscano, salva sulla linea all’86’ una palla che poteva costare la sconfitta.

DI TACCHIO 6,5: Sostanza e presenza per il centrocampista ex Ascoli che domina a centrocampo con sventagliate e palloni per i compagni.

ANASTASIO 6: Sulla fascia sinistra potrebbe osare e spingere di più ma spesso si limita al “compitino”.

(dal 61′) ALLEGRETTO 6: Poco da segnalare se non tanti palloni recuperati e chiusure sui palloni pericolosi.

JIMENEZ 5,5: Forse la peggior partita del 10 rossazzurro da quando è a Catania, si vede davvero molto (troppo) poco in una partita dove l’apporto del fantasista italo-spagnolo doveva contare.

(dal 46′) FRISENNA 6: Nei primi minuti del secondo tempo va in difficoltà ma poi stabilizzato accanto a Di Tacchio e Sturaro riesce a contenere le spinte del centrocampo avversario.

LUNETTA 5,5: Si vede molto poco rispetto al solito e spesso si lascia prendere dal nervosismo e sbaglia tanti palloni.

(dal 72′) STOPPA 5,5: Anche l’ex Juve Stabia si vede poco nelle azioni, ancora lontano dalle prestazioni del girone d’andata

INGLESE 7: Si vede poco nel corso della gara rispetto al solito ma al 90′ gli arriva il pallone perfetto per segnare il gol più pesante della stagione, quello che vale il quinto posto. Fondamentale per questa squadra.

TOSCANO 7: Voto figlio di cambi azzeccati nel secondo tempo quando inserisce Sturaro e Dalmonte, due sostituzioni decisive che hanno inciso positivamente (come l’approccio alla gara). Adesso testa solo ai playoff e al Giugliano domenica prossima!