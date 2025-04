Palermo, con Comic 90100 una nuova generazione di comici è di scena al teatro Agricantus

Il laboratorio della risata ideato da Tramp Management mercoledì 30 aprile propone sul palco di via XX Settembre la consueta carrellata di artisti comici con i loro nuovi testi, tra cui Noa Flandina, come sempre introdotti dall'elegante comicità di Antonio Panzica. Special guest l’attore, musicista e cabarettista lombardo Norberto Midani

Nuovo appuntamento con “Comic 90100”, il laboratorio della risataideato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management che mercoledì 30 aprile alle ore 21 propone una serata come sempre all’insegna della nuova comicità. Sul palco del Teatro Agricantus di Palermo si alterneranno Aurora Muratore, Ciccio Russo, Dalila Pace, Alessio Lupo, Dario Terzo, Rosario Alagna e Chicco Tortora, come sempre introdotti dall’elegante comicità di Antonio Panzica, chiamato a moderarel’esuberanza dei nuovi talenti che si proporranno al pubblico con monologhi nuovi e inediti.

Anche questa serata, come sempre travolgente e ricca di risate, si preannuncia all’insegna di una comicità intelligente e mai fine a se stessa, dove il pubblico è parte attiva del divertimento.

Per questo nuovo appuntamento il pubblico è chiamato a scoprire e sostenere una nuova generazione di comici, tra cui una giovane promessa con una grande potenziale comico: la talentuosa Noa Flandina, figlia d’arte (la mamma è Elisa Parrinello) che ha mosso i primi passi sul palcoscenico del Teatro Ditirammu, diretta dal nonno Vito.

Ospite d’eccezione della serata l’attore, musicista e cabarettista lombardo Norberto Midani, volto televisivo (ha preso parte a trasmissioni come Non stop, Bulldozer e Quelli che il calcio, solo per citarne alcune) che da oltre vent’anni porta in scena il personaggio di “Casanova”, e che ha fatto della comicità in musica la sua cifra stilistica.

“Comic 90100” è uno spazio in continua evoluzione che dà la possibilità agli artisti, sia emergenti che affermati, di testare nuovi monologhi davanti a un pubblico attento ed esperto. Grazie a questo laboratorio, alcuni giovani autori hanno avuto l’opportunità di debuttare con i loro spettacoli originali, affinati proprio durante le serate di “Comic 90100”.