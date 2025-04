Settore automobilistico, comunicato congiunto di CNA e Confartigianato: “soddisfatti per la nuova strategia Ue, ma servono misure per i ‘piccoli’”

- Pubblicità -

CNA e Confartigianato esprimono apprezzamento per il Piano d’azione industriale per il settore automobilistico europeo, con il quale la Commissione Ue mira a correggere il tiro sul percorso di decarbonizzazione del settore. Pur mantenendo invariati gli sfidanti obiettivi, il Piano definisce strategie volte a coniugare le transizioni green e digitale con la competitività di un settore cruciale per l’industria continentale.

In tale contesto, CNA e Confartigianato – di fronte ai membri della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera – hanno evidenziato la necessità di guardare con attenzione al settore dell’automotive e alla filiera. Una filiera nella quale è forte la presenza delle piccole imprese, per quanto riguarda sia la componentistica sia i servizi connessi alla manutenzione dei veicoli. Si tratta di imprese che vanno salvaguardate per non disperderne il patrimonio di competenze e qualità.

A tal fine, CNA e Confartigianato sostengono la necessità che la decarbonizzazione del settore automobilistico preveda la definizione concreta e puntuale di una strategia nazionale in grado di traghettare il settore verso la riconversione green, attraverso il confronto attivo con i diversi stakeholder. In tale processo, risulta fondamentale mantenere un approccio tecnologico aperto, per dar modo alle tecnologie diverse da quella elettrica di andare a supporto del settore in un processo di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che è prevedibile non possa avvenire in tempi rapidi.

Per CNA e Confartigianato, inoltre, sarà fondamentale mettere a frutto le ingenti risorse che la Commissione europea intende impegnare per rafforzare la transizione green del settore automotive, strutturando misure di supporto adeguate sia per la riconversione produttiva in chiave green delle piccole imprese della filiera (tanto della componentistica quanto della manutenzione) sia per l’efficace sostituzione del parco veicolare circolante a favore di vetture a basse o zero emissioni.