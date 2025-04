Teatro, Solidarietà e Memoria: il 4 maggio a Trecastagni spettacolo a sostegno di Banco Alimentare della Sicilia

- Pubblicità -

Domenica 4 maggio alle ore 18:00, il Teatro Comunale “Turi Scalia” di Trecastagni (Corso Sicilia 53) ospiterà un evento di grande valore artistico e sociale: il Gruppo Teatro Non Solo Tango e l’Associazione Figli dell’Arte porteranno in scena un trittico teatrale a sostegno di Banco Alimentare della Sicilia ODV, impegnato ogni giorno nel contrasto alla povertà alimentare. Un evento reso possibile grazie alla disponibilità dell’amministrazione del Comune di Trecastagni, guidata dal sindaco Giuseppe Messina, e al supporto tecnico della Mediterranea Express.

Lo spettacolo, curato dalla regia di Mariella Silvestro, propone tre atti unici intensi e significativi: “Caccia al lupo” e “Cavalleria Rusticana” di Giovanni Verga, e “Taddarita” di Nino Martoglio. Un filo conduttore profondo unisce le tre opere: il tema della violenza e della condizione femminile, raccontato attraverso storie di sopraffazione, di un distorto senso dell’onore ma anche di rinascita come quella racchiusa nell’opera di Martoglio. Mariella Silvestro, nelle sue note di regia, sottolinea il legame emotivo e simbolico di questa messinscena con il compianto Dafni Michele Abruzzo, ideatore originario dello spettacolo. “È a lui che dobbiamo l’idea di un Martoglio narratore, che entra nella sua opera e comincia a scriverla. Ed è alle donne, di ieri e di oggi, che dedichiamo questo lavoro: con l’auspicio che la cultura del rispetto prevalga sempre di più”.

L’iniziativa nasce per sostenere l’impegno concreto del Banco Alimentare della Sicilia ODV, che quotidianamente aiuta circa 300.000 persone in difficoltà, grazie al lavoro di 762 organizzazioni partner convenzionate sul territorio.

“Ringrazio di cuore il Gruppo Teatro Non Solo Tango e l’Associazione Figli dell’Arte per il loro impegno – ha dichiarato Pietro Maugeri, Presidente del Banco Alimentare della Sicilia ODV -. Lo scorso anno, grazie al loro spettacolo, abbiamo raccolto 20.000 kg di alimenti. Quest’anno speriamo di replicare questo successo, che ci permette di donare un po’ di più e portare conforto a chi ogni giorno fa fatica a garantire un pasto per sé e per la propria famiglia”.

Un’occasione per riflettere, emozionarsi e sostenere una causa importante, unendo cultura e solidarietà in un abbraccio concreto verso chi ha più bisogno. Ed è proprio pensando agli ultimi che abbiamo creato il “biglietto sospeso”: chi vorrebbe essere presente ma non può, oppure sente di voler condividere il piacere di uno spettacolo teatrale con chi non ha le possibilità di poter partecipare, può acquistare uno o più biglietti che verranno distribuiti tramite le Organizzazioni Partner Territoriali convenzionate con Banco Alimentare della Sicilia ODV.

Biglietti: Intero € 10 | Ridotto under 12 € 7

Prenotazioni: 340.8893400 – comunicazione@siciliact.bancoalimentare.it