Tutto pronto per “Catania Air Show”, l’esibizione delle Frecce Tricolori

È tutto pronto per il Catania Air Show, l’attesissimo evento che domenica 4 maggio aprirà ufficialmente il calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche 2025. Organizzato dall’Aero Club di Catania con il patrocinio dell’Aeronautica Militare e del Comune, lo show promette di trasformare il lungomare etneo (appuntamento alle 15 in piazza Franco Battiato, già piazza Nettuno) in una tribuna a cielo aperto per migliaia di spettatori.

Le prove generali, aperte al pubblico, si terranno sabato 3 maggio, sempre a partire dalle ore 15, per consentire a tutti i velivoli coinvolti di testare le manovre in sicurezza sull’area della manifestazione.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, sabato pomeriggio e per tutta la domenica sarà attivo il Villaggio Azzurro dell’Aeronautica Militare, che offrirà ai visitatori uno stand del 41° Stormo di Sigonella, un simulatore ludico delle Frecce Tricolori, spazi espositivi e materiali editoriali dedicati al mondo del volo.

La manifestazione di domenica durerà circa tre ore e culminerà con i 30 minuti di esibizione acrobatica della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Le Frecce Tricolori, veri “Top Gun” dell’Aeronautica Militare, daranno prova della loro straordinaria abilità tecnica e preparazione fisica con un programma acrobatico di altissimo livello. Sono gli unici al mondo a eseguire manovre spettacolari con dieci velivoli in formazione, offrendo al pubblico la possibilità di seguire visivamente ogni fase dell’esibizione, grazie a una precisa coreografia che alterna le evoluzioni del gruppo ai numeri del solista.

Il velivolo protagonista sarà l’MB-339, progettato e costruito interamente in Italia, simbolo dell’eccellenza aeronautica nazionale