“Il Cervello al Femminile” il convegno dell’Arnas Garibaldi che accende i riflettori su diverse encefalopatie – La Stanza di Ippocrate

- Pubblicità -

Riprendono gli appuntamenti con “La Stanza di Ippocrate”, la rubrica di Hashtag Sicilia dedicata al mondo della salute e della divulgazione scientifica al servizio dei cittadini.

Questa sera vi parleremo di un importante meeting medico dal titolo “Il Cervello al Femminile – Encefalopatia Epilettica” che si è appena svolto presso l’Ospedale Garibaldi “Centro” di Catania.

- Pubblicità -

L’evento consisteva di due diverse giornate formative ricche di interventi di esperti nazionali: la prima, quella di lunedì 28 aprile, ha visto tra i protagonisti i professori: Sicurella L., Sambataro C., Stancanelli B., Siciliano G., Rosati E., Vitale G., Labbate A., Malatino L., Maimone D., Scalzo G., Restivo D., Micale M., Rapisarda G., Scifo R. -; e la seconda, quella di ieri, martedì 29 aprile, è stata caratterizzata dalle relazioni di Ettore G., Scalzo G., Bonanno S., Borzì G., Frasca F., Galvagno G., Trombatore P., Di Stefano D., Ciardi M., Matta F., Tomaselli L., Torrisi J.

I temi al centro del convegno sono stati diversi: nella mattinata del lunedì si è parlato di encefalopatie epilettiche e della sindrome di Duchenne, passando per Sclerosi Tuberosa e sindrome di Dravet, toccando il neuroimaging nelle encefalopatie dello sviluppo ed epilettiche e la terapia dell’ictus e disfagia, fino a giungere a PDTA, encefalopatie epilettiche e transizione in età adulta in una logica di continuità assistenziale.

La seconda giornata del convegno invece era più incentrata verso il tema del “cervello al femminile”, ovvero su tematiche quali: le modificazioni funzionali nelle donne nell’adolescenza, le variazioni ormonali e la menopausa, estrogeni e deficit funzionali cerebrali, adeguamento della terapia dell’ictus per le donne, ecc…



A conclusione dell’ultimo giorno si convegno si è tenuta anche un’interessante tavola rotonda dal titolo “Il Cervello Maschile e Femminile” che ha coinvolto i dottori: Matta F.; Tomaselli L.; Ettore G., Torrisi J., Pavone A..

Noi di Hashtag Sicilia abbiamo seguito entrambe le giornate di meeting e intervistato diversi relatori, per portarvi a conoscere temi di importanza cruciale legati alla salute di tutti.

Questa sera trasmetteremo una prima intervista che contiene gli interventi del già citato professor Antonino Pavone, – il quale ci ha fornito una visione d’insieme del convegno e delle sue finalità; e della dottoressa Eleonora Rosati, la responsabile del centro epilessia dell’ospedale Careggi di Firenze, che ci ha spiegato nel dettaglio vari aspetti della Sclerosi Tuberosa. Nelle prossime settimane trasmetteremo però anche altre interviste registrate sempre nell’ambito del convegno.

Per scoprire questi, e numerosi altri temi, non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!