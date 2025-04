Operazione antiabusivismo della GdF a Carlentini, plauso della CNA di Siracusa

- Pubblicità -

CNA Siracusa esprime il più vivo apprezzamento e si complimenta con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa e con la Tenenza di Lentini per l’importante operazione condotta oggi, che ha portato all’individuazione e al sequestro di un centro estetico totalmente abusivo operante a Carlentini.

“Questo intervento”, sottolinea la Presidente di CNA Siracusa, Rosanna Magnano, “accende nuovamente i riflettori su una piaga purtroppo ancora dilagante: quella dell’abusivismo, che affligge pesantemente il settore dell’estetica e dell’acconciatura, così come tanti altri comparti dell’artigianato e del commercio. Si tratta di una forma di concorrenza sleale intollerabile, che danneggia profondamente le imprese che ogni giorno lavorano onestamente, investendo in formazione, rispettando le normative fiscali, contributive e, soprattutto, quelle igienico-sanitarie”.

“Ma l’aspetto più preoccupante”, prosegue la Presidente Magnano, “riguarda i gravissimi rischi per la salute pubblica. Affidarsi a soggetti non qualificati, che operano spesso in ambienti inadeguati e senza rispettare le norme igienico-sanitarie fondamentali, espone i cittadini a pericoli concreti, come la cronaca degli ultimi mesi ha purtroppo più volte evidenziato. Soltanto le imprese e i professionisti in regola possono garantire sicurezza, competenza e il rispetto delle normative vigenti”.

«Questa operazione è un segnale forte e necessario», commenta Gianpaolo Miceli, Segretario Territoriale CNA Siracusa. «L’abusivismo è un fenomeno dannoso che mina l’economia sana e, in settori come questo, mette direttamente a rischio la salute dei cittadini. Il rispetto delle regole, a partire da quelle sanitarie, è un presidio irrinunciabile. Ringraziamo la Guardia di Finanza per l’incessante lavoro di vigilanza e controllo del territorio».

“Per queste ragioni”, aggiunge il Segretario Miceli, “rivolgiamo un sentito plauso al Comandante Provinciale, Colonnello Lucio Vaccaro, e a tutti i militari della Tenenza di Lentini impegnati nell’operazione odierna. Interventi come questo sono essenziali per riaffermare i principi di legalità, tutelare i consumatori e difendere la professionalità e la correttezza delle tantissime imprese del settore benessere che operano quotidianamente con impegno e nel pieno rispetto delle regole”.