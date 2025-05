Frecce Tricolori, sabato e domenica per un’ora voli sospesi all’aeroporto di Catania

- Pubblicità -

“Informiamo i gentili passeggeri che, nei giorni 3 e 4 maggio, in occasione dell’esibizione delle Frecce Tricolore, l’attività di volo sarà temporaneamente sospesa dalle ore 17:05 alle 18:10”.

È quanto si legge in un post pubblicato sulle pagine social dell’Aeroporto di Catania: la SAC, società che gestisce lo scalo etneo, scrive ancora:

“Durante questa fascia oraria non saranno effettuati decolli né atterraggi, per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza e permettere a tutti di assistere a uno spettacolo unico, che rende la nostra Aeronautica Militare riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Alcuni voli potrebbero dunque subire dei ritardi, che potranno essere verificati contattando la propria compagnia aerea di riferimento”.