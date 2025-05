Monterosso Etneo, riapre oggi (1° maggio) la chiesa di Sant’Antonio di Padova dopo i lavori di ripristino post sisma del 2018

- Pubblicità -

Aci Sant’Antonio (Monterosso Etneo) – Dopo il periodo di chiusura dovuto ai danni riportati durante il sisma del 26 dicembre 2018, la chiesa di Sant’Antonio di Padova, nella frazione di Monterosso Etneo, è pronta ad accogliere nuovamente i fedeli.

Oggi, giovedì 1° maggio, alle ore 18.30, si terrà la cerimonia di inaugurazione alla presenza del vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Salvatore Scalia, del Sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca, dei responsabili della Curia acese don Angelo Milone e don Rosario Pappalardo, e del parroco don Alfio Vasta.

I lavori, finanziati grazie ai fondi per la ricostruzione stanziati dal Commissario Straordinario per i comuni colpiti dal terremoto, hanno avuto un costo di circa 300mila euro. Gli interventi hanno riguardato il ripristino strutturale e il miglioramento sismico della chiesa, nel pieno rispetto del valore storico, architettonico e religioso dell’edificio sacro.

Il parroco don Alfio Vasta ha dichiarato:

“Questa riapertura è per noi motivo di grande gioia e gratitudine. La chiesa di Sant’Antonio di Padova è il cuore spirituale della nostra comunità di Monterosso. Oggi, finalmente, possiamo tornare a celebrare in questo luogo che ha visto generazioni di fedeli raccogliersi in preghiera. Ringrazio il vescovo, le istituzioni e tutti coloro che hanno reso possibile questo giorno. Il ritorno in chiesa è un momento di rinascita per l’intera comunità.”

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Salvatore Scalia, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di questi momenti per il tessuto sociale dei territori colpiti:

“Restituire un luogo di culto a una comunità significa restituirle identità e coesione. Continuiamo a lavorare affinché ogni borgo, ogni quartiere, ogni fedele ed ogni cittadino possa tornare a vivere pienamente i propri spazi di incontro, di cultura, di abitazione e di lavoro. È questa la vera ricostruzione: ridare vita e futuro ai territori colpiti”.

Il programma prevede una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Raspanti. Seguirà un momento di festa comunitaria con la partecipazione di fedeli e cittadini.

La riapertura di Sant’Antonio di Padova a Monterosso segue quella recente della chiesa di Santa Venera a Santa Venerina, confermando l’impegno costante nella tutela del patrimonio religioso e nella ricostruzione dei luoghi di culto danneggiati dal terremoto del 2018.