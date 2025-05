Pachino, il Palmento di Rudinì rinasce: sarà un museo del vino grazie ad un accordo tra Comune, associazioni e Confcooperative e tanti altri soggetti

- Pubblicità -

Il Palmento di Rudinì, a Pachino, diventerà Museo del Vino. Prende così sempre più corpo l’attività di Vino Connect Sicilia, che unisce 30 imprese vitivinicole e si muove nell’ambito del progetto “Il Credito Cooperativo acceleratore per lo sviluppo dell’area da Val di Noto a Val di Mazara”. Confcooperative Sicilia è parte integrante in questo contesto, insieme all’associazione Vivi Vinum Pachino, Cooperativa Terre di Ebe, Bcc di Pachino, Bcc San Cataldo, Federcasse, Fondo Sviluppo e il supporto di Azure Consulting.



Il museo sarà gestito da Vivi Vinum e Terre di Ebe, in associazione temporanea di scopo. La convenzione è stata siglata nei giorni scorsi.

Il Palmento di Rudinì risale al 1897, costruito dal marchese Antonio di Rudinì. Potrà essere riqualificato e gestito nella direzione della valorizzazione del patrimonio dell’archeologia industriale e non solo. La convenzione è stata siglata dal sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, con l’assessore Salvatore Lentinello e il dirigente Mariano Tusa. Per Vivi Vinum ha firmato il presidente Walter Guarrasi, mentre la cooperativa Terre di Ebe era rappresentata dal presidente Maurizio Campo.