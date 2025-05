Siracusa: Convegno sulla Pedagogia e le Sfide della Conoscenza nell’Era Digitale, lunedì 5 maggio

- Pubblicità -

Lunedì 5 maggio 2025, alle ore 16.30, presso l’Urban Center di Siracusa, si terrà il convegno “Scienza dei Dati e I.A.”. Un appuntamento promosso dall’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Siracusa, in collaborazione con l’Istituto Universitario Icotea e FLC CGIL Siracusa.



Il tema centrale dell’incontro sarà: “Quale pedagogia per affrontare le sfide della nuova frontiera della conoscenza, dell’informazione e della comunicazione”. Un’occasione di riflessione e confronto su come l’intelligenza artificiale e la scienza dei dati stiano ridefinendo i confini dell’educazione, del sapere e della responsabilità sociale.



Il convegno sarà aperto dai saluti di Gianni La Rosa, Segretario provinciale FLC CGIL, e introdotto dalla prof.ssa Giusy Garrasi, Presidente di Proteo Fare Sapere. A coordinare i lavori sarà la prof.ssa Monica Cartia.



Durante l’evento interverranno i seguenti relatori: Prof. Tommaso Barone – *Uso responsabile dell’I.A.; Prof. Roberto Fai – La sfida dell’I.A. e la conoscenza umana; Prof. Elio Cappuccio – L’I.A., risorse e rischi; Prof. Alberto Guglielmino – L’I.A. da Alan Turing ad oggi.

L’incontro si rivolge a docenti, educatori, formatori, studenti e a tutti coloro che sono interessati a comprendere l’impatto delle nuove tecnologie sulla didattica e sulla società.



L’iniziativa è riconosciuta come formazione per il personale scolastico e, su richiesta, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.