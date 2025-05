Prima Domenica del Mese al Museo, il 4 maggio ingressi a tariffa ridotta nei siti culturali 

- Pubblicità -

La “Prima Domenica del Mese al Museo” sarà riproposta il 4 maggio con ingressi a tariffa ridotta nei siti culturali del Comune.

- Pubblicità -

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione, con la Direzione Cultura, per favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico e monumentale, in parte visitabile virtualmente tramite la piattaforma Around Catania o l’App collegata (www.aroundcatania.it).

Questo il calendario di apertura dei siti con biglietto ridotto (l’ultimo ingresso è previsto un’ora prima della chiusura):

Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele II n. 121, dalle ore 9 alle 19, visitabile la mostra TOLKIEN. Uomo, Professore, Autore ;

Museo Emilio Greco (presso Cortile Mariella Lo Giudice, Palazzo della Cultura), dalle ore 9 alle 19, il biglietto comprende la visita al Museo Vincenzo Bellini;

Museo Vincenzo Bellini, piazza San Francesco D’Assisi 3, dalle ore 9 alle ore 13, il biglietto comprende la visita al Museo Emilio Greco nel Palazzo della Cultura;

Percorso di Gronda della Chiesa San Nicolò l’Arena, dalle ore 9 alle ore 19 (ultimo ingresso entro le ore 17.30);

Anfiteatro Romano, piazza Stesicoro, dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18,30).

Visitabili con ingresso libero:

Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena, piazza Dante, dalle ore 9 alle ore 19;

Galleria d’Arte Moderna, via Castello Ursino 26, dalle ore 10 alle ore 13, in calendario la mostra “Vigore Materico”.