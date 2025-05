Playoff Serie C, Catania-Giugliano: la diretta della partita

- Pubblicità -

Inizia il cammino di Catania e Giugliano ai playoff di Serie C che oggi entrano nel vivo con la fase a gironi. Alle 20.00 al Massimino i rossazzurri sfideranno i campani con ben due risultati su tre a disposizione in virtù del miglior piazzamento in classifica. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Catania-Giugliano: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

Ore 20.00 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Giugliano

Catania-Giugliano: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

GIUGLIANO (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1

ASSISTENTI: Il sig. Leonardo Tesi della sezione di Padova e il sig. Giovanni Boato della sezione di Padova

QUARTO UOMO: Il sig. Domenico Leone della sezione di Barletta

VAR: Il sig. Marco Serra della sezione di Torino

AVAR: Il sig. Giuseppe Mucera della sezione di Palermo

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la prima gara della fase a gironi dei playoff di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 253 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Giugliano sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente su alcuna piattaforma online o straming.