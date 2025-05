Catania-Giugliano 3-2: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania supera il primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C eliminando il Giugliano per 3-2. In gol al 10′ e al 60′ Inglese e al 50′ la rete di Ierardi. Per la squadra di Bertotto in gol De Rosa al 45+2′ con un super tiro e Nepi al 79′. I rossazzurri di Toscano affronteranno il Potenza mercoledì 7 maggio al Massimino. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Inglese brilla, Quaini da rivedere

DINI 5,5: L’ex Crotone non è perfetto sul secondo gol del Giugliano con Nepi che sfrutta una sua corta respinta al 79′.

IERARDI 7: Il migliore dei tre centrali di difesa con progressioni e grandi giocate. AL 50’ tira fuori dal cilindro una perla che vale il secondo vantaggio del Catania con una conclusione dai 25 metri.

DI GENNARO 6: Spazza come può e concede molto poco centralmente agli attaccanti del Giugliano.

CELLI 6: In crescita rispetto alle scorse uscite con ottimi contrasti e sgroppate sulla fascia in aiuto ad Anastasio.

(dal 85′) ALLEGRETTO S.V.

RAIMO 6: Anche l’ex Recanatese è rigenerato rispetto alle scorse partite, anche se in difesa ha subito qualche errore di troppo sulla sua fascia di competenza.

QUAINI 5: Troppo impreciso in tante situazioni, facendosi ammonire in maniera ingenua già al 4’. Nel corso del primo tempo va in grande difficoltà con il pressing avversario.

(dal 46’) STURARO 6:

DI TACCHIO 5,5: La grinta e il carattere non mancano, ma spesso pecca di precisione nei passaggi rischiando dei palloni sanguinosi che potevano costare molto caro.

ANASTASIO 6,5: Prova di sacrificio dell’ex Casertana che corre per 96 minuti e difensivamente è determinante in apporto.

JIMENEZ 6: Sufficienza arrivata solo per l’assist al 10’ per Inglese, ma dal numero dieci ci si aspetta molto di più da un giocatore del suo estro tecnico-tattico.

(dal 46’) DALMONTE 6,5: Le sue folate nel secondo tempo sono spesso una spina nel fianco per il Giugliano.

LUNETTA 6,5: Ottima corsa e grande sacrificio nel suo ruolo, con folate e cavalcate in ripartenza per i rossazzurri.

(dal 46’) STOPPA 6: In crescita e poteva trovare il gol del 4-2 nel finale colpendo un palo clamoroso.

INGLESE 8: Una zampata decisiva porta avanti il Catania indirizzando una gara non semplice. Al 60’ è glaciale dal dischetto per il gol del 3-1 che congela il match.

(dal 71’) MONTALTO S.V.

TOSCANO 7: Ottimo inizio del suo Catania che sblocca subito l’incontro ma al solito paga una fase di stallo che costa il gol del pari di De Rosa. Nel secondo tempo sono determinanti ancora una volta gli ingressi di Dalmonte e Sturaro. Adesso testa al Potenza mercoledì!