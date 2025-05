Intervento tempestivo dei Carabinieri di Catania che hanno fatto sventato un furto presso un negozio di via Etnea

- Pubblicità -

Nell’ambito dei servizi di pronto intervento garantiti dal Nucleo Radiomobile di Catania, finalizzati a garantire una risposta rapida ed efficace alle esigenze di sicurezza dei cittadini e degli esercenti, i militari sono quotidianamente impegnati in attività di controllo del territorio e vigilanza sugli obiettivi sensibili.

In tale contesto, intorno alle 20:00, una pattuglia è stata allertata dalla Centrale Operativa circa un furto in atto presso un multistoredi via Etnea.



La “gazzella” ha così raggiunto in una manciata di minuti l’attività commerciale, dove ha sorpreso un soggetto di 31 anni, nato in Marocco e residente a Catania, mentre tentava di allontanarsi dal negozio con la refurtiva nascosta in tasca. Il suo gesto, però, non era sfuggito agli addetti alla sicurezza che lo avevano visto prelevare un costoso profumo dallo scaffale, scartarlo e nasconderlo in nel giaccone. A quel punto, i vigilantes avevano subito chiamato il 112 NUE segnalando quanto stava succedendo e consentendo, così, il rapido invio di una pattuglia.

Quando i militari dell’Arma sono intervenuti, hanno bloccatol’uomo che aveva appena superato le barriere antitaccheggio senza effettuare il pagamento, quindi lo hanno perquisito, recuperando la bottiglia della prestigiosa fragranza, che è stata restituita ai commercianti che hanno, ovviamente, formalizzato la denuncia.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale l’indagato è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’atto, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il rapido intervento dei Carabinieri ha confermato l’efficienza, la tempestività e la costante presenza sul territorio degli equipaggi del Nucleo Radiomobile, impegnati ogni giorno nella salvaguardia della sicurezza collettiva.