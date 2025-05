“Nelle tasche degli italiani”, al Palazzo delle Scienze dell’Unict genesi e sviluppo del debito pubblico del Belpaese

- Pubblicità -

Mercoledì 7 maggio, alle 15, nell’Aula 2 del Palazzo delle Scienze (corso Italia 55), si terrà la presentazione del libro “Nelle tasche degli italiani” (Newton Compton Editori), scritto da Guido Traficante, Giorgio Di Giorgio e Alessandro Pandimiglio, alla presenza del prof. Traficante.

L’incontro, moderato dal professor Gianluca Cafiso del dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, offrirà un’importante occasione di riflessione su uno dei temi più cruciali e dibattuti dell’economia italiana: il debito pubblico.

Il volume affronta infatti il problema del debito pubblico italiano con uno stile chiaro e divulgativo, rendendo accessibili concetti spesso percepiti come tecnici e lontani dalla vita quotidiana dei cittadini. Gli autori si propongono di smascherare l’apparente neutralità di questo fenomeno economico, mostrando come il debito incida profondamente sulla vita di ogni cittadino, nelle sue scelte quotidiane, nelle opportunità future e nella qualità dei servizi pubblici.

Attraverso un linguaggio semplice ma rigoroso, Traficante, Di Giorgio e Pandimiglio analizzano i motivi storici e politici che hanno portato l’Italia a uno dei livelli di debito pubblico più alti d’Europa, illustrando le implicazioni economiche e sociali che ne derivano. Questo tema non viene trattato solo come una questione tecnica di finanza pubblica, ma come un vero e proprio “debito sociale”, il cui peso grava, spesso in modo iniquo, sulle diverse generazioni.

L’obiettivo principale del libro è accrescere la consapevolezza della collettività: rendere chiaro a tutti come il debito non sia un’entità astratta, ma un problema concreto che riguarda ogni cittadino italiano. In quest’ottica, gli autori denunciano i rischi di una gestione poco trasparente e orientata al breve termine e sottolineano la necessità di politiche responsabili e lungimiranti.

La presentazione sarà pertanto un momento prezioso di dialogo tra accademia, studenti e cittadinanza. Grazie all’intervento del prof. Guido Traficante, sarà possibile approfondire direttamente i principali nodi tematici del libro, capire meglio le scelte metodologiche adottate e riflettere sui possibili scenari futuri per l’economia italiana. In altre parole, si tratta di un’occasione preziosa per avvicinare il grande pubblico a un tema complesso, con l’obiettivo di trasformare la conoscenza in strumento di cittadinanza attiva e consapevole.