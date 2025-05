Cultura. TrapanIncontra ospita Agata Grassi con “Ad ogni modo”

- Pubblicità -

Prosegue la VII edizione di TrapanIncontra “Parole di Donne”, la rassegna dedicata alla saggistica e letteratura femminile contemporanea, curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati, organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana.

Venerdì 9 maggio alle ore 18:00, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà Agata Grassi, che presenterà il suo libro “Ad ogni modo”, edito da Il Soffio Edizioni. Un libro in cui le vicende personali si intrecciano con i fatti storici, in un racconto originariamente nato per le sue figlie e poi divenuto una preziosa testimonianza condivisa. Attraverso la narrazione di ricordi, aneddoti e momenti significativi della propria vita, l’autrice riesce a creare un affresco generazionale che risuona nell’esperienza di molti lettori.

“Ad ogni modo” rappresenta un esempio eloquente di come la scrittura possa trasformare il proprio vissuto in un patrimonio comune, consentendo a vicende apparentemente private di farsi tramite di valori e insegnamenti tra generazioni.

Durante l’incontro Agata Grassi rifletterà sul ruolo della memoria come fondamento dell’identità, sia individuale che collettiva, e sull’importanza di preservare e tramandare le narrazioni familiari.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

TrapanIncontra fa parte della Rete dei Festival letterari della Provincia di Trapani.

La Biblioteca Fardelliana di Trapani partecipa alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, iniziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura.

La prestigiosa istituzione trapanese, custode di un importante patrimonio letterario, ha elaborato un programma di eventi che affiancherà gli ultimi appuntamenti della rassegna TrapanIncontra. Il calendario propone iniziative per tutto il mese di maggio, pensate per avvicinare il pubblico al piacere della lettura attraverso incontri, presentazioni e laboratori che valorizzano il libro come insostituibile strumento di crescita personale e culturale.

La Biblioteca Fardelliana è inserita all’interno della rete delle biblioteche della provincia di Trapani. Scopri tutti i servizi della biblioteca su bibliotp.regione.sicilia.it/opac/.do?sysb=fardelliana.