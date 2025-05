Il Truck del lavoro venerdì a Palermo: coinvolte 7 imprese e 9 scuole, pervenuti più di 300 curriculum vitae

- Pubblicità -

Sono già circa 300 i curricula di giovani siciliani inviati alla mail selezione@fondazionelavoro.it per partecipare all’appuntamento di venerdì 9 maggio in piazza Verdi a Palermo. Saranno 7 le aziende presenti dalle 9 alle 14 per selezionare personale negli stand del Truck della Fondazione consulenti per il lavoro organizzati con l’Ordine provinciale dei consulenti del lavoro di Palermo.

Il gruppo turistico-alberghiero Mangia’s, per i propri resort in Sicilia e Sardegna, ricerca i seguenti profili: chief de partie, assistant pastry chef, commis di cucina, night audit, sales manager, life guard, chef de range, commis di sala, commis di bar, barman.

- Pubblicità -

Il gruppo Prezzemolo&Vitale, per il settore ristorazione ricerca caposala, addetti di sala, barman e gastronomi; per il settore vendita ricerca addetti ai reparti macelleria, salumeria e ortofrutta.

L’industria Salerno Packaging, che produce lattine in metallo per l’industria ittica, alimentare e cosmetica, ricerca i profili tecnico specializzato in commercio internazionale e attrezzisti di macchine utensili.

Drugstore Retail, newco fra Ergon (marchi Despar e Ard) e Ged Ingross (marchio Ged Shopping), che in Sicilia ha già 6 drugstore affiliati e che ne aprirà tre di proprietà questo mese a Partinico, Castelvetrano e Misterbianco e altri due a giugno, ricerca store manager, repartisti, cassieri, amministrativi commerciali e amministrativi contabili.

Gifrab Italia, settore abbigliamento, offre (per ruoli corporate) Stage Hr in ricerca e selezione di personale, stage in controllo di gestione, stage in contabilità e amministrazione, stage in customer service wholesale, stage magazzino, e ricerca i profili legal specialist, merchandiser specialista acquisti e prodotto, addetto/a alla segreteria/assistente di direzione, facility specialist, marketing manager, e (per i punti vendita) offre stage addetto/a alle vendite e ricerca i profili addetto/a alle vendite part time/full time, vice store manager, store manager, floor manager, area manager Sicilia.

La AC Contract, che progetta e realizza arredi e ristruttura negozi e strutture ricettive operando in ambito residenziale e commerciale, ricerca tecnici delle vendite e della progettazione.

Il gruppo Iacuzzo, che opera da oltre trent’anni nel settore delle infrastrutture, ricerca i profili responsabile IT per la digitalizzazione dei processi, assistente di cantiere e assistente di area economica e finanziaria.

Per incontrare i selezionatori di queste aziende è ancora aperta la possibilità di inviare il cv allo stesso indirizzo mail selezione@fondazionelavoro.it

Negli stand del Truck gli esperti della Fondazione consulenti per il lavoro offriranno servizi di orientamento, competenze, compilazione del cv e info su contratti di lavoro, sicurezza e legalità, con spazi dedicati principalmente agli studenti. Hanno già confermato la loro adesione 9 istituti di Palermo e provincia (Cannizzaro, Danilo Dolci di Partinico, Scaduto, Finocchiaro Aprile, Convitto nazionale Falcone, Majorana, Einaudi-Pareto, l’alberghiero Borsellino, Mamiani) con circa 800 studenti.

“La migliore strategia per aumentare la buona occupazione – spiegano Vincenzo Silvestri, presidente nazionale della Fondazione consulenti per il lavoro, e Antonino Alessi, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo – è quella di fare incontrare direttamente i giovani che cercano lavoro e le imprese che, avendo bisogno di personale, hanno difficoltà a trovare candidati idonei. La Fondazione consulenti per il lavoro, quale Agenzia di lavoro, con il tour del Truck ‘Il lavoro viaggia con noi’ itinerante per il Paese ha in due anni ottenuto significativi risultati e ci sono tutti i presupposti perché ciò accada anche nella tappa di Palermo. Ma anche la nuova piattaforma attivata dal ministero del Lavoro, il Siils, ha mostrato di essere un efficace strumento: dal 2024 ad oggi 118.339 siciliani, tra percettori di Naspi, DisColl, Sfl e Adi e semplici cittadini, hanno caricato il loro cv: finora sono stati assunti 18.126 soggetti e sono stati attivati 41.361 contratti, con un tempo medio di 155 giorni dalla presa in carico all’assunzione. Sarà utile, quindi, prendere la piattaforma sempre più a riferimento per l’incontro fra domanda e offerta di lavoro”.