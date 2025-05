Catania-Potenza 1-0: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania elimina il Potenza dai playoff di Serie C e si qualifica di diritto al primo turno della Fase Nazionale dei playoff. Decisivi prima Dini al 83′ che respinge un rigore a Caturano, poi Inglese al 89′ segna il gol vittoria che regala il passaggio del turno ai rossazzurri. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Dini e Inglese trascinano il Catania alla Fase Nazionale

DINI 9: Il man of the match di questa sfida è senza dubbio l’estremo difensore rossazzurro che para un rigore PERFETTO di Caturano, una delle migliori parate da quando è in Sicilia.

IERARDI 6,5: Sbaglia molto poco e regge l’urto di Rosafio prima e Schimmenti poi, concedendo davvero poco all’attacco avversario.

DI GENNARO 6,5: Pochissime sbavature e Caturano marcato a uomo per 95 minuti, non concedendo spazio al capocannoniere del girone C di Serie C

CELLI 6: Ottima prova dell’esterno ex Ternana, poi però è ingenuo nel fallo di mano al 81′ che concede il rigore a Caturano

RAIMO 6,5: Contrasti e cazzimma che caratterizzano l’ottimo momento del numero 19 che sbaglia davvero poco ed è ancora una volta determinate.

QUAINI 7: A centrocampo oggi è ingiocabile, sbaglia pochissimo e chiude tutti i possibili ed eventuali pericoli provenienti dall’estro dei centrocampisti del Potenza.

DI TACCHIO 6: Prova generosa e di carattere del centrocampista rossazzurro che riesce e impattare il pressing in mediana del Potenza.

(dal 65’) STURARO 6: Tanta grinta e “pani ruru” (alla catanese) che non guasta in una partita in cui serve un giocatore con le sue caratteristiche.

ANASTASIO 6,5: Prova eccellente dell’esterno napoletano che mette moltissimi cross interessanti per gli attaccanti rossazzurri in aerea piccola.

JIMENEZ 5,5: Partita complicata per il trequartista italo-spagnolo che sbaglia tanti appoggi e giocate facili per l’estro che ha a disposizione.

(dal 71’) FRISENNA 5,5: La volontà non manca mai all’ex Messina, ma sbaglia tanti appoggi e palloni giocabili facilmente per i compagni.

STOPPA 6,5: Primo tempo positivo per l’ex Vicenza che è anche sfortunato al 57’ con una clamorosa traversa ad Alastra battuto.

(dal 65’) DALMONTE 7: Assist-man per il gol vittoria di Inglese, ancora una volta da subentrato è determinante.

INGLESE 8: Il gol corona una prestazione perfetta dei rossazzurri con il gol all’89’ che chiude una pratica molto complessa come quella di Potenza.

TOSCANO 7,5: Prestazione perfetta del suo Catania che ha giocato meglio di domenica contro il Giugliano per concentrazione e cazzimma messa in campo. Nel primo tempo Alastra è superlativo su tante conclusioni, ma è il carattere del suo allenatore a fare la differenza. Ora sotto con la Fase Nazionale!