Futurlab, Antonio La Ferrara confermato presidente

CATANIA – Antonio La Ferrara è stato rieletto all’unanimità per il prossimo quadriennio presidente di Futurlab, associazione attiva nel campo della cultura civica e politica, organizzatrice anche della Scuola di formazione per il bene comune, che coinvolge studenti di istituti superiori e universitari, ai quali offre relatori di primo piano nei settori della Pubblica Amministrazione, dell’impresa, delle professioni e del volontariato.Funzionario presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, giornalista pubblicista, cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha lavorato all’Ufficio stampa del ministro della Protezione civile e per 24 anni alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (ex SSPA), al Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, all’Avvocatura dello Stato di Catania ed è attualmente in servizio all’Ufficio Leggi del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio.

“La rinnovata fiducia espressa dall’assemblea certifica un lavoro portato avanti con sacrificio, passione e determinazione e contestualmente che siamo sulla strada giusta; tutto ciò ci fornisce ulteriore impulso nell’azione quotidiana di volontariato posta in essere dal 2015 e che ha avuto riscontro concreto anche attraverso molteplici riconoscimenti ricevuti nel corso di questi anni di attività sociale a favore della comunità – ha dichiarato Antonio La Ferrara -. Auspico a Futurlab di proseguire il trend positivo che ha caratterizzato soprattutto gli ultimi anni e di riuscire a perseguire tutti gli obiettivi prefissati nell’interesse del bene comune, dei nostri giovani e del Paese. Desidero, infine, esprimere le mie più vive congratulazioni ai consiglieri confermati e alle due neoconsigliere e augurare buon lavoro a tutti noi”.

Contestualmente alla conferma di La Ferrara, infatti, è stato eletto il Consiglio composto da: Giulia Cecchini,sociologa del lavoro e delle organizzazioni; Giuseppe Cicala, segretario comunale e direttore della Scuola di formazione per il bene comune; Marzia Libro, avvocata; Gabriella Risiglione, esperta del terzo settore, Gaetano Tranchina, imprenditore; Sebastiano Truglio, dottore commercialista e revisore contabile.

L’ultima lezione per l’anno 2024-25 della Scuola di formazione si terrà sabato 17 maggio, dalle 9 alle 12, sul tema “la cultura del bene comune”.