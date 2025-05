Montalbano Elicona (ME), giovedì 8 maggio si terrà l’assemblea di cittadinanza “Le cooperative di comunità per lo sviluppo del territorio”

- Pubblicità -

Cittadini dei nostri amati borghi,

La “Cooperativa di Comunità” è uno strumento di sviluppo per le piccole comunità ed è lieta di rivolgersi a voi con una proposta speciale, nata dal desiderio di valorizzare e sostenere le radici profonde delle nostre piccole comunità.

In un momento in cui molti dei nostri borghi si trovano a fronteggiare sfide di spopolamento, crediamo fermamente che il cuore di ogni comunità sia la sua gente: e cioè, Tutti Voi. Per questo motivo, abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno nel promuovere iniziative che favoriscano la vitalità, il rispetto e la crescita dei nostri territori.

La cooperativa di Comunità può spaziare in tutti gli ambiti della vita di una comunità e si propone di:

Supportare progetti di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio locale;

Promuovere iniziative di turismo sostenibile e cultura locale;

Favorire attività economiche e artigianali tipiche del territorio;

Creare reti di collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni;

Offrire servizi di assistenza e supporto alla vita quotidiana.

Vi invitiamo a essere parte attiva di questo percorso, contribuendo con le vostre idee, il vostro entusiasmo e la vostra volontà di fare comunità. La forza dei nostri borghi risiede nella passione e nella solidarietà di tutti voi.

Per maggiori informazioni, incontri e iniziative, visitate la pagina presso il sito internet www.handmademontalbano.com o contattateci direttamente. Insieme, possiamo ridare vita alle nostre terre, rendendole non solo luoghi di passaggio, ma veri e propri centri di comunità viventi e resilienti.

Una cooperativa di comunità offre numerose opportunità sia per i membri della comunità che per l’intera collettività. Ecco alcune delle principali opportunità:

1. Sostenibilità economica e sociale: Favorisce lo sviluppo di attività economiche locali, creando posti di lavoro e sostenendo il tessuto sociale della comunità.

2. Inclusione e partecipazione: Promuove la partecipazione attiva dei cittadini, favorendo l’inclusione di gruppi svantaggiati e rafforzando il senso di appartenenza.

3. Valorizzazione delle risorse locali: Sfrutta e promuove le risorse del territorio, come prodotti, tradizioni, competenze e capacità imprenditoriali locali.

4. Autogestione e democrazia: Basata su principi di mutualità e democrazia, permette ai soci di partecipare alle decisioni e alla gestione della cooperativa.

5. Risposta a bisogni specifici: Può offrire servizi e prodotti mirati alle esigenze della comunità, come assistenza sociale, servizi educativi, di cura o di sostenibilità ambientale.

6. Innovazione sociale: Favorisce soluzioni innovative per problemi sociali, ambientali o economici, contribuendo allo sviluppo di modelli sostenibili e resilienti.

7. Educazione e sensibilizzazione: Promuove la cultura della cooperazione, del consumo responsabile e della sostenibilità tra i cittadini.

8. Resilienza e autonomia: Rafforza la capacità della comunità di autogestirsi, riducendo la dipendenza da risorse esterne e promuovendo l’autonomia locale.

In sintesi, una cooperativa di comunità rappresenta uno strumento potente per lo sviluppo sostenibile, l’inclusione sociale e il rafforzamento del tessuto territoriale, contribuendo alla creazione di un ambiente più equo, partecipativo e resiliente.

Certo! Ecco un elenco di 20 esempi di progetti che una cooperativa di comunità può sviluppare in un borgo in via di spopolamento:

Agricoltura biologica e orticoltura – Creare un orto comunitario e coltivazioni biologiche per sostenere l’autosufficienza e promuovere il turismo sostenibile. Ristrutturazione e riuso di immobili storici – Restauro di case e edifici antichi per riqualificare il borgo e attirare visitatori. Agriturismo e ospitalità locale – Attivare servizi di accoglienza e ristorazione basati sui prodotti locali. Laboratori di artigianato e tradizioni locali – Promuovere attività artigianali come ceramica, tessitura o lavorazione del legno. Progetti di turismo rurale – Organizzare escursioni, camminate e visite guidate alle bellezze naturali e culturali del territorio. Eventi culturali e festival – Creare manifestazioni per valorizzare le tradizioni e attrarre visitatori. Servizi di assistenza e supporto alla terza età – Offrire servizi di accompagnamento, assistenza domiciliare e socializzazione. Centri di aggregazione e coworking – Spazi condivisi per residenti e visitatori, favorendo la socializzazione e l’imprenditorialità. Progetti di energia rinnovabile – Installare pannelli solari o altre fonti di energia pulita per rendere il borgo autosufficiente. Formazione e workshop – Organizzare corsi di cucina, artigianato, agricoltura sostenibile. Mercati agricoli e di prodotti locali – Creare punti vendita di prodotti del territorio per sostenere i produttori locali. Progetti di mobilità sostenibile – Incentivare l’uso di biciclette, car sharing o navette ecologiche. Laboratori di educazione ambientale – Sensibilizzare residenti e visitatori sui temi della sostenibilità. Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche – Organizzare degustazioni, corsi di cucina e feste del territorio. Progetti di recupero dei percorsi storici e naturalistici – Riapertura e manutenzione di sentieri e itinerari storico-naturalistici. Creazione di un archivio digitale delle tradizioni locali – Raccogliere e condividere storie, foto e documenti storici. Sostegno alle start-up locali – Spazi e servizi di supporto per giovani imprenditori e innovatori. Progetti di inclusione sociale – Attività per coinvolgere diversi gruppi di residenti e promuovere coesione. Promozione del turismo sostenibile tramite social media – Attività di promozione digitale del borgo e delle sue attrattive. Progetti di tutela e valorizzazione della biodiversità – Creare aree verdi, giardini botanici o progetti di conservazione della fauna locale.

Questi progetti possono contribuire a rivitalizzare il borgo, rafforzare la comunità locale e attrarre visitatori, creando opportunità sostenibili di sviluppo.