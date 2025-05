Commercio ancora in calo: per le piccole superfici peggior marzo degli ultimi tre anni

- Pubblicità -

Avvio d’anno difficile per il commercio. Dopo il risultato negativo di febbraio, anche a marzo prosegue la caduta delle vendite, con Istat che rivela ancora una volta una flessione sia in valore che in volume. La conferma di una situazione sempre più difficile, in particolare per le imprese operanti sulle piccole superfici che registrano nel mese una flessione tendenziale in valore sull’anno del -3,1%: per loro il peggior marzo degli ultimi tre anni. Così Confesercenti.

L’epilogo di un primo trimestre in salita. Complessivamente, il commercio la dettaglio ha subito nei primi tre mesi del 2025 una caduta che raggiunge già il -2,3% in volume, calo che stimiamo arrivare oltre il -3% per le piccole superfici. E se è vero che sulla dinamica di marzo ha inciso la diversa collocazione della Pasqua (quest’anno ‘slittata’ ad aprile), il livello del calo (-6,7% nell’alimentare mese su mese in volume, da noi stimato oltre il -8% per le piccole superfici) è tale che difficilmente avremmo registrato una variazione positiva anche in una situazione più omogenea.

- Pubblicità -

Si sta delineando, infatti, uno scenario complessivo di forte incertezza, acuito dalla sfiducia generata dalle tensioni geopolitiche e dal tira e molla sui dazi di Trump. In questo fragile quadro economico, il mercato interno ed i consumi delle famiglie stanno rallentando, e i piccoli negozi vedono assottigliarsi sempre di più i margini per una permanenza sul mercato. Bisogna intervenire a sostegno del commercio, ma anche dei consumi: in questo contesto, infatti, la spesa delle famiglie assume un’importanza cruciale per l’intera tenuta economica. Senza un sostegno al mercato interno gli obiettivi di crescita per l’anno in corso rimarranno fuori portata, si dia una mano alle famiglie anche tramite la leva fiscale”.