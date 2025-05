Degrado al Porto di Catania, UGL Sicilia: “Immobilismo e menefreghismo. Brutta vetrina”

- Pubblicità -

CATANIA – Sporcizia, sterpaglie, degrado, barriere inutili, mancanza di segnaletica, relitti affondati a fare bella mostra di sé. Il Segretario Regionale della UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida, insieme alla Coordinatrice Regionale del settore Mari e Porti, Antonella Di Maio, denunciano pubblicamente lo stato di degrado e abbandono in cui versa il porto di Catania.

“C’è un grave rischio ambientale, oltre a una pessima immagine della città per i tanti turisti in arrivo via mare. La situazione è inaccettabile – dichiarano Giuffrida e Di Maio – ed è necessario che gli enti competenti, in particolare la Capitaneria di Porto Etnea e l’Autorità Portuale, intervengano con urgenza. Chiediamo che vengano avviate immediate operazioni di bonifica e che si predispongano misure di controllo e vigilanza permanenti a tutela del decoro e della sicurezza ambientale dell’intera area portuale. Si parla del Prg del Porto e del suo sviluppo – aggiungono Giuffrida e Di Maio – ma allo stato attuale si registra solo immobilismo e menefreghismo per il porto di Catania”.