Il Forum del Terzo Settore di Catania incontra le realtà del territorio e si organizza per dare voce al sociale e alle nuove generazioni

Si è svolto ieri pomeriggio, mercoledì 7 maggio 2025, presso i locali dell’Istituto Salesiano S. Francesco di Sales di Catania, un incontro pubblico promosso dal Forum del Terzo Settore della Città Metropolitana. L’iniziativa, accolta con grande partecipazione, ha rappresentato il primo importante momento di confronto e di presentazione ufficiale di questa nuova realtà territoriale, nata con l’obiettivo di costruire una rete tra le organizzazioni del Terzo Settore e avviare un dialogo strutturato con le istituzioni.

Durante l’incontro sono stati illustrati il ruolo sociale e lo Statuto del Forum, sottolineando il desiderio di attuare concretamente i principi di sussidiarietà orizzontale e democrazia partecipativa sanciti dalla Costituzione. Come ha dichiarato il portavoce del Forum, Dario Gulisano, «questo è il momento in cui lanciamo la sfida di costruire il Forum del Terzo Settore insieme. Una sfida inclusiva rivolta a tutte le realtà cattoliche, laiche, cooperative e organizzazioni che operano nel sociale, per valorizzarne l’impegno e contribuire insieme alle scelte politiche della città e della provincia».

Tra i principali obiettivi del Forum vi è la creazione di un sistema stabile di collaborazione tra enti che quotidianamente si occupano di inclusione, cultura, istruzione e diritti, per costruire una società più giusta e coesa. Non a caso, durante l’incontro è stato annunciato l’avvio di cinque commissioni tematiche, che costituiranno il motore operativo delle attività future:

Ambiente : dedicata alla sostenibilità urbana ed extraurbana, alla mobilità, alle infrastrutture e alla salvaguardia del patrimonio naturale;

: dedicata alla sostenibilità urbana ed extraurbana, alla mobilità, alle infrastrutture e alla salvaguardia del patrimonio naturale; Cultura : per valorizzare i beni culturali, le arti, le tradizioni, la musica e il teatro;

: per valorizzare i beni culturali, le arti, le tradizioni, la musica e il teatro; Sanità : impegnata sui temi della salute pubblica e dei servizi socio-sanitari;

: impegnata sui temi della salute pubblica e dei servizi socio-sanitari; Solidarietà, Inclusione e Legalità : una commissione trasversale che affronterà le fragilità sociali, la povertà educativa, l’accoglienza dei migranti, il diritto alla casa e l’accessibilità;

: una commissione trasversale che affronterà le fragilità sociali, la povertà educativa, l’accoglienza dei migranti, il diritto alla casa e l’accessibilità; Nuove Generazioni e Istruzione: definita come “la più importante” dal vice portavoce Luciano Ventura, questa commissione si occuperà della lotta alla dispersione scolastica, della formazione, dell’inserimento lavorativo giovanile e delle opportunità per contrastare lo spopolamento giovanile in Sicilia.

Come spiega anche Luciano Ventura, Vice-Portavoce del Forum del Terzo Settore di Catania: «Il nostro compito è rendere il territorio attrattivo per i giovani, offrendo loro possibilità reali di vita e lavoro. Non possiamo limitarci a dire “emigrazione sì o no”, dobbiamo chiederci come possiamo attrarre i giovani nella nostra provincia».

Il Forum, riconosciuto anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha già ottenuto l’adesione di quattordici realtà promotrici – tra cui ACLI, ARCI, AUSER, Confcooperative Sicilia, Salesiani per il Sociale – e sta suscitando l’interesse di numerose altre organizzazioni del territorio. «La sala piena di oggi è un primo test positivo – ha detto Ventura –. Con una buona promozione nelle aree periferiche e nei comuni più distanti, possiamo arrivare ad almeno cinquanta enti aderenti nei prossimi mesi».

In chiusura dell’incontro è stata data la parola ai rappresentanti di associazioni, cooperative e fondazioni già attive nella Città Metropolitana di Catania, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e disponibilità a collaborare all’interno delle commissioni tematiche.

Il Forum del Terzo Settore si candida così a diventare un interlocutore stabile delle istituzioni e una forza viva per la costruzione di politiche pubbliche partecipate, a servizio del bene comune.