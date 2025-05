Enna, in occasione della Settimana europea federiciana domani Festa dell’Europa. Scuole in teatro per i concorsi Fontanazza e Lombardo

Bambini e ragazzi di tutte le età assieme per ricordare i 75 anni dalla dichiarazione Schuman e per la premiazione in onore delle due importanti personalità ennesi. In scena, musica, performance teatrali ed elaborati multimediali