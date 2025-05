CNA Sicilia: l’On. Stancanelli in visita alla Ciesse Domus S.r.l., al centro dell’incontro le istanze delle imprese siciliane

- Pubblicità -

Enna, 10 maggio 2025 – Nell’ambito della Settimana degli Europarlamentari, promossa da CNA Nazionale per rafforzare il dialogo tra istituzioni europee e tessuto produttivo italiano, l’onorevole Raffaele Stancanelli ha fatto visita all’azienda Ciesse Domus S.r.l., eccellenza del territorio ennese specializzata nella produzione di porte per interni e filo muro.L’incontro, promosso da CNA Sicilia, ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra il mondo produttivo e le rappresentanze parlamentari europee, con l’obiettivo di portare a Bruxelles le istanze e le esigenze delle imprese locali, soprattutto in relazione a temi strategici come la semplificazione normativa, la formazione del personale e i trasporti.Alla giornata hanno preso parte: Nello Battiato, Presidente CNA Sicilia; Piero Giglione, Segretario CNA Sicilia; Filippo Scivoli, Presidente CNA Enna; Stefano Rizzo, Segretario CNA Enna; Valentino Savoca, Vicepresidente CNA Enna; Daniela Taranto, Coordinatrice FITA CNA Sicilia; Liborio Gulino, Consigliere CCIAA Palermo Enna; Luca Scardino, Amministratore Ciesse Domus S.r.l.; Orazio Riela, rappresentante dell’impresa PNR.Durante la visita, l’onorevole Stancanelli ha avuto modo di conoscere da vicino l’elevato livello di specializzazione e innovazione della Ciesse Domus, che si conferma punto di riferimento nel settore manifatturiero regionale e simbolo della capacità imprenditoriale siciliana.“È fondamentale che l’Europa ascolti con attenzione la voce delle piccole e medie imprese siciliane – hanno dichiarato congiuntamente Piero Giglione e Nello Battiato –. Iniziative come questa rafforzano il legame tra istituzioni e territori, e permettono di rappresentare con efficacia a Bruxelles le vere priorità delle imprese, che chiedono meno burocrazia, più sostegno all’innovazione e maggiore attenzione alle peculiarità del Mezzogiorno”.“Le imprese del nostro territorio hanno bisogno di interlocutori concreti e vicini – hanno sottolineato Filippo Scivoli e Stefano Rizzo –. La presenza dell’onorevole Stancanelli a Enna, e l’ascolto attivo dimostrato oggi, sono segnali importanti per rafforzare la fiducia degli imprenditori in un’Europa più attenta alle realtà locali”.