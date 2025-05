Catania-Pescara 0-1: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania perde la gara d’andata del primo turno della Fase Nazionale dei playoff 1-0 contro il Pescara: decide all’86’ un pallonetto di Merola che beffa Dini. Ai rossazzurri adesso servirà almeno una vittoria con 2 gol di scarto per passare al secondo turno. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Quaini tra i migliori, indecisione di Di Gennaro e Anastasio

DINI 6: Sul gol ha poche responsabilità visto il gesto tecnico pregiato, per il resto subisce molto poco come tiri nello specchio della porta.

IERARDI 6: Prova sufficiente del numero 68 che sforna un’altra grande prestazione, peccato l’ammonizione che gli costa la gara di ritorno.

DI GENNARO 5,5: Nella fase più delicata del match si perde proprio Merola che davanti a Dini lo beffa con un pregiato pallonetto. Per il resto si può rimproverare molto poco.

CELLI 6: Prova sufficiente per l’ex Ternana che marca perfettamente Merola lasciandogli molto poco spazio per provare diverse conclusioni.

(dal 84′) MONTALTO S.V.

RAIMO 6+: Altra partita importante del terzino rossazzurro su cui c’è poco da dire, contenendo le cavalcate sulla fascia di competenza.

(dal 62’) GUGLIELMOTTI 5,5: Non ha inciso nell’arco della mezzora in cui ha giocato, con molti falli e poca cattiveria.

QUAINI 6,5: 45 minuti di cuore e sacrificio per il numero 16 di Toscano che disputa una prestazione impeccabile recuperando palloni importanti a centrocampo.

(dal 46’) STURARO 5: Spesso l’ex Juventus e Genoa è in ritardo nei palloni nel forte pressing di Valzania e causa molte ripartenze avversarie.

DI TACCHIO 6,5: Una prestazione maschia del centrocampista ex Ternana che disputa forse la sua miglior prestazione recuperando palloni e dando grinta in momenti di partita in cui si rischiava il calo di attenzione.

ANASTASIO 5: Dopo un primo tempo discreto, poi sbaglia tanti palloni nella ripresa ed è decisivo nell’errore di Di Gennaro sul gol di Merola.

JIMENEZ 5: Da suoi piedi passa una delle occasioni più ghiotte per sbloccare la partita, ma ancora una volta il trequartista italo-spagnolo sbaglia molti palloni risultando frettoloso nelle scelte.

(dal 45’) DALMONTE 6: Entra bene come sempre con tanti spunti e palloni per i compagni.

STOPPA 6,5: Uno dei più propositivi in avanti con spunti molto interessanti e palloni interessanti per i compagni in tutta la gara. Sicuramente in crescita.

(dal 80’) DE PAOLI S.V.

INGLESE 6: Tanto sacrificio per il bomber rossazzurro che però era marcato a uomo da Brosco che lo ha tenuto perfettamente in tante circostanze.

TOSCANO 5: Sbaglia gli ultimi cambi sullo 0-0 togliendo il braccetto in marcatura su Celli, non contenendo così Merola che ha deciso la gara d’andata. Adesso servirà l’impresa a Pescara per mantenere viva la speranza dell’accesso al secondo turno della Fase Nazionale.