Playoff Serie C, Catania-Pescara: la diretta della partita

Primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, il Catania di Toscano sfida il Pescara dell’ex Silvio Baldini in doppio confronto da brividi. Questa sera al Massimino si gioca la gara d’andata di questo turno degli spareggi per la corsa Serie B. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Catania-Pescara: la diretta della partita

Ore 20.00 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Pescara

Catania-Pescara: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

PESCARA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Andrea Zanotti della sezione di Rimini

ASSISTENTI: Il sig. Glauco Zanellati della sezione di Seregno il sig. Gilberto Laghezza della sezione di Mestre

QUARTO UOMO: Il sig. Gianluca Grasso di Ariano Irpino

VAR: Il sig. Luigi Nasca della sezione di Bari

AVAR: Il sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la prima gara della fase a gironi dei playoff di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Pescara sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente su alcuna piattaforma online o streaming.