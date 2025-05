Pace, da Catania un messaggio forte: iniziativa pubblica martedì 13 maggio con l’ambasciatrice palestinese in Italia

- Pubblicità -

La Filcams Cgil Area Metropolitana di Catania promuove un’iniziativa pubblica sul tema: “Pace e cooperazione tra popoli. Quale futuro per i nostri giovani”, in programma martedì 13 maggio alle ore 10 nel salone Russo di via Crociferi 40, a Catania.



L’iniziativa sarà aperta da Davide Foti, segretario generale Filcams Cgil Area Metropolitana di Catania, e moderata dal giornalista di Live Sicilia, Antony Di Stefano.



In un momento in cui il Mediterraneo e il Medio Oriente vivono crisi senza precedenti, l’evento ospiterà la partecipazione straordinaria dell’ambasciatrice palestinese in Italia, Abeer Odeh, che porterà una testimonianza diretta sul tema dei diritti umani e della resistenza civile.

Interverranno: Gianina Ciancio, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle; Carmelo De Caudo, segretario generale Cgil Catania; Franco Faro, Amnesty International; Matteo Iannitti, presidente Arci Catania; Maria Grazia Leone, segretaria Pd Catania; Saro Mangiameli, storico; Clio Martinez, Emergency Catania; Maria Palazzolo, portavoce di Europa Verde Catania; Pina Palella, presidente Anpi Catania; Franz Pisa, candidato Cnsu lista Unione degli Universitari; Fabio Roccuzzo, sindaco di Caltagirone, Comune gemellato con Betlemme; Giolì Vindigni, segretario provinciale di Sinistra Italiana.



In chiusura, è previsto un contributo video del maestro Moni Ovadia, artista e intellettuale da sempre impegnato nella difesa dei diritti e nella promozione del dialogo tra culture.



“Questa giornata vuole essere un’occasione concreta di confronto, costruzione e proposta. Come Filcams Cgil crediamo che pace e cooperazione non siano parole astratte, ma condizioni necessarie per garantire un futuro ai nostri giovani, un lavoro dignitoso, uno sviluppo sostenibile e comunità realmente inclusive”, commenta il segretario generale Davide Foti.