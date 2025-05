Palermo, entra nel vivo il Giro di Sicilia: duecento auto storiche esposte a Mondello. Tappe anche a Montepellegrino e al Santuario di Santa Rosalia

- Pubblicità -

Entra oggi nel vivo con “Aspettando il Giro di Sicilia”, la rievocazione della storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912.



Bugatti, Porsche, Jaguar, Lancia, Maserati, Alfa Romeo: da questa mattina alle 10, più di 200 auto d’epoca, provenienti da varie parti d’Italia, Europa, America e Giappone, si incontreranno per le operazioni di registrazione e le cosiddette verifiche al Golf club Palermo (Villa Airoldi, in piazza Leoni). A organizzare la carovana è il Veteran car club Panormus, con Nino Auccello, presidente e consigliere federale Asi.

Al Golf club, gli equipaggi riceveranno un numero identificativo e da qui si sposteranno a Mondello: fino alle 16, ammiratori, appassionati d’auto e curiosi potranno ammirarle davanti alle Terrazze del Charleston, in una zona chiusa per l’occasione. Un’iniziativa, questa, realizzata in collaborazione con Italobelga per far conoscere la costa e lo splendido mare.

Rombo di motori alle 16, quando le auto si sposteranno su Monte Pellegrino per la visita culturale del Santuario di Santa Rosalia.