Il più grande evento TEDx della Sicilia torna a Catania alle Ciminiere il 17 maggio 2025, il tema: “Le radici del futuro”

- Pubblicità -

Come saremo tra 25 anni? Come sarà Catania nel 2050? TEDxCatania torna con “TEDxCatania +25 Le radici del futuro”, che si svolgerà il 17 maggio 2025 presso il Centro Fieristico Le Ciminiere, confermandosi come il TEDx con il pubblico più numeroso dell’isola. L’evento, strutturato in un’intera giornata di attività dalla mattina al pomeriggio, alternerà sessioni di TEDx talk della tipica durata di massimo 18 minuti, a momenti dedicati al networking, compresi coffee break e pranzo.

“Il futuro non è qualcosa che accade, ma qualcosa che costruiamo insieme” è il messaggio centrale dell’evento, un invito a immaginare collettivamente il mondo che vogliamo abitare nel 2050. “Catania è da sempre una città simbolo di rinascita, innovazione e creatività” afferma Vincenzo Cardaci, organizzatore dell’evento, “Con TEDxCatania +25 vogliamo far emergere la forza delle idee, mettendo al centro il potenziale umano per trasformare le grandi sfide in opportunità concrete. Non ci limitiamo a sognare il domani: lo progettiamo, lo costruiamo, lo realizziamo.”

- Pubblicità -

TEDxCatania raccoglie l’eredità dei TEDxSSC, organizzati dal 2014 al 2018 presso la Scuola Superiore di Catania. L’edizione 2019 aveva già segnato un punto di svolta nella storia degli eventi TEDx siciliani, con una straordinaria partecipazione. “L’esperienza ormai ben consolidata del TEDxSSC rappresenta il contenitore ideale nel quale far maturare idee e progetti che servono per la crescita ed il progresso” afferma Daniele MalPitana, Presidente della Scuola Superiore di Catania, l’istituto dove il TEDxCatania prese piede tanti anni fa. “Spesso ci si lamenta della mancanza di risorse finanziarie per far decollare progetti ambiziosi ma un progetto parte sempre da un’idea che risulterà vincente solo se ben strutturata e, soprattutto, se ben comunicata a pubblici diversi”. In tale ottica, la Scuola Superiore dell’Università di Catania, oltre ad offrirne il patrocinio, contribuisce all’iniziativa sostenendola attraverso lo stanziamento di fondi ricadenti nell’ambito del progetto SAFI3 – Sinergie per orientare e promuovere un’Alta Formazione Innovativa, Interdisciplinare, Internazionale, oltreché garantendo agli allievi la possibilità di partecipare all’evento dal grande spessore scientifico, multi e interdisciplinare.

Anche l’Università di Catania ha assicurato il proprio patrocinio e supporto alla manifestazione, riconoscendone il valore e condividendo l’obiettivo di costruire attivamente il futuro attraverso ricerca, innovazione e formazione. Il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Priolo, dichiara: “La nuova edizione di TEDxCatania dimostra che, lavorando insieme, è possibile realizzare iniziative significative per il territorio e la città. L’Università di Catania, attraverso la Scuola Superiore, è stato il primo ateneo in Italia, nel 2014, a organizzare un evento di questo tipo. Dopo le edizioni successive, l’iniziativa torna oggi a coinvolgere l’intera comunità cittadina. Questo conferma il ruolo del Siciliae Studium Generale come motore culturale del territorio.”

Tra i capifila istituzionali anche Città Metropolitana di Catania, che supporta con patrocinio e compartecipazione all’organizzazione TEDxCatania: “Il ritorno di TEDx a Catania rappresenta un momento importante per riflettere su come immaginiamo il nostro futuro” dichiara il Sindaco della Città Metropolitana, Avv. Enrico Trantino. “La scelta di ritornare alle Ciminiere è particolarmente significativa: si tratta di uno spazio che è già luogo naturale di incontro, di confronto e di progettazione. È qui che visioni diverse possono dialogare e generare nuove prospettive per il territorio. Ringraziamo la Scuola Superiore, l’Università, gli organizzatori e tutte le realtà coinvolte per aver creato un’opportunità concreta di dialogo, apertura e crescita collettiva.”

In pieno stile TEDx, l’evento offrirà ai partecipanti spazi di dialogo, permettendo alle idee di circolare liberamente e generare nuove connessioni, trasformandosi in un vero laboratorio dove il futuro prende forma. Info e biglietti disponibili online su www.tedxcatania.it

Informazioni su TEDx

TEDx è un programma di eventi creato con lo spirito di TED (“Ideas Worth Spreading” e “ideas change everything”) e pensato specificatamente per dare a comunità, organizzazioni e individui l’opportunità di stimolare il dialogo tramite una esperienza sullo stile TED portata a livello locale. Gli eventi TEDx sono pianificati e coordinati in maniera indipendente, su licenza TED. Tutti gli eventi TEDx sono no-profit.