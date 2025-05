Partenariato Speciale Pubblico-Privato: domani (14 maggio) a Palermo incontro promosso dal mondo della Cooperazione

- Pubblicità -

L’utilizzo del Partenariato Speciale Pubblico-Privato nei Comuni Siciliani – Quadro Normativo e Buone Pratiche. Confcooperative continua a portare avanti il proprio impegno in Sicilia nella promozione di uno strumento dalle enormi potenzialità e dalla comprovata efficacia per la gestione del patrimonio culturale.



Dopo gli incontri promossi a Palermo e Catania, Irene Bongiovanni, Presidente Confcooperative Cultura Turismo Sport, relazionerà nel corso di un nuovo appuntamento, promosso da ANCISicilia. L’appuntamento è per domani Mercoledì 14 maggio 2025 alle Ore 9:00 presso la sede di ANCI Sicilia, in Via Roma 19, Palermo. Interverranno: Paolo Amenta, Presidente ANCI Sicilia (introduzione); Mario Emanuele Alvano, Segretario generale ANCI Sicilia; Franco Milella, Consigliere Fondazione Fitzcarraldo ETS; Vincenzo Santoro, Responsabile Dipartimento Turismo, Agricoltura e Promozione delle Tipicità ANCI; Rossella Sucato, Esperta Marketing ANCI Confcooperative Sicilia Agrigento; Gloria Gusmaroli, Coordinatrice progetto #tuoCarmine e rappresentante del Comune di Bergamo; Lisa Pietropaolo, Funzionaria del Comune di Bari; Nella Rescigno, Esperta di Sviluppo Locale presso JustMO’; Giovanna Barni, Presidente Culturmedia Legacoop; Irene Bongiovanni, Presidente Confcooperative Cultura Turismo Sport. Un momento di confronto e approfondimento dedicato ad amministratori, professionisti e operatori del settore culturale e turistico. Per iscriversi occorre compilare il seguente form.