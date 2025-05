Sinagra (ME), conclusa con successo la II edizione di “San Leone nell’Arte

- Pubblicità -

Nella serata di domenica 11 maggio 2025 si è conclusa la seconda edizione del concorso “San Leone nell’Arte”, rassegna creativa organizzata dalla Pro Loco di Sinagra in collaborazione con il Comune e l’Unpli. L’iniziativa, che nasce dall’amore profondo per l’arte e la storia della “Perla dei Nebrodi” – paese particolarmente legato al suo santo Patrono, San Leone, ha visto la partecipazione di numerosi artisti che, per circa un mese, hanno esposto le proprie opere nella sala consiliare.

Tantissimi sono stati i visitatori che hanno avuto il piacere di apprezzare quadri, foto e sculture dedicate all’amato santo, raffigurato con originalità e passione.

In serata sono stati premiati da un’autorevole giuria – composta da artisti di fama internazionale quali Carla Tomatis, Salvatore Barbagallo e Pasquale Marino – i vincitori del concorso artistico:

Pittura:

1° posto: Santina Castrovinci

2° posto: Giuseppe Nania

3° posto – ex aequo – Dario Di Bella e Gabriele Mele

Scultura:

1° posto: Andrea Cipriano

Presenti alla premiazione il sindaco Antonino Musca e il parroco, don Pietro Pizzuto, i quali hanno manifestato apertamente il loro apprezzamento per la buona riuscita dell’evento, invitando la Pro Loco di Sinagra a rinnovarlo per il prossimo anno.

Soddisfatta per la grande partecipazione, la presidente della Pro Loco Vincenza Mola : “Ringrazio gli artisti, l’Amministrazione Comunale, La Giuria, gli intervenuti, i soci e i ragazzi del Servizio Civile. Ringrazia inoltre gli artisti che hanno donato l’opera alla pinacoteca della Pro Loco ed invitati gli artisti a partecipare a SinagrArte, rassegna artistica che si terrà in estate al palazzo Salleo.