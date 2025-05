Ais Catania, i mille volti del gelato: alla scoperta del perfetto abbinamento con cibo e vino con la chef gelato Serena Urzì

- Pubblicità -

Un evento originale e singolare, una masterclass experience per avvicinare in termini di pairinggastronomico l’alta gelateria, la ristorazione e il mondo del vino

- Pubblicità -

CATANIA. Non si tratta di una provocazione bensì di una serata che si prospetta curiosa ed interessante quella che si svolgerà il 23 maggio prossimo alle 20 presso la gelateria Ernesto a Catania, in cui la creatività di una chef gelato e la professionalità decennale di una sommelier saranno protagoniste di un interessante approfondimento sul mondo del gelato, sulle sue possibili declinazioni in cucina come piatto gastronomico in perfetto abbinamento con il vino.

Autori di questa masterclass experience “I Mille volti del gelato” sono Serena Urzì, gelato chef della storica caffetteria e gelateria “Ernesto” sul lungomare del capoluogo etneo, e Maria Grazia Barbagallo, vicepresidente Ais Sicilia e delegata di Catania, nata con lo scopo comune di promuovere e far conoscere il gelato in una veste diversa e innovativa, come il suo possibile e diverso utilizzo in cucina. È proprio questo oggi l’obiettivo di Serena, destagionalizzare questa delizia e portare il cliente a concepirlo non solo come un piacevole dessert, ma anche come prodotto gastronomico salato da apprezzare in qualsiasi stagione.

Ecco che con Serena Urzì il gelato diventa parte integrante ed ingrediente principe di noti piatti della tradizione siciliana come la pasta alla Norma e la caponata. Una piena sinergia gustativa con ingredienti spesso considerati inusuali in abbinamento.

Durante la serata sei saranno le portate dolci e salate,impreziosite con l’olio extravergine d’oliva dell’azienda Tondo Oil sita a Buccheri, in provincia di Siracusa. Si partirà con una bruschetta gelato, una Norma rivisitata in chiave contemporanea, una caponata in due consistenze, dove verrà sottolineato il ruolo primario del gelato in relazione agli altri ingredienti salati che costituiscono il piatto.

Infine i dolci con il gelato alle fragole e le fragoline di bosco su cestino di pasta biscotto (La regina di Maggio), gelato alla mandorla di Avola, crumble di burro salato e mandorle tostate (Trionfo di mandorla) e, per ultimo, il gelato al cioccolato di Modica Igp e sale di Sicilia.

Piatti interpretati in perfetta armonia gusto-olfattiva con sei vini selezionati da Maria Grazia Barbagallo, la quale spiegherà le regole per un perfetto accostamento algelato.

Questi i vini della serata: Tenuta Incarrozza AshiariSpumante Metodo Classico, Moncaro Verdicchio Castelli di Jesi 2020, Catalano Viticoltori Frappato 2023, Hauner Malvasia delle Lipari 2020, AccorneroMalvasia di Casorzo 2023 e Florio Marsala Semisecco Superiore Riserva 2009.

Il costo della degustazione sarà di 40 € per i soci e 50 € per i non soci.

Per partecipare sarà necessaria la prenotazione ai numeri 3487968428 – 3456002849 – 3286946200 o all’indirizzo mail catania@aissicilia.com.