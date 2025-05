Futuro della Sanità a Catania ed in Sicilia? Ce ne parla l’On. Raia in vista dell’incontro pubblico di venerdì 16 maggio – L’Intervista

- Pubblicità -

Buonasera amici di Hashtag Sicilia, e ben ritrovati in una nuova puntata della nostra rubrica “L’Intervista”, il format grazie al quale abbiamo modo di interagire con alcune personalità d’interesse appartenenti ai settori più disparati.

Ospite del nostro appuntamento di questa sera è l’onorevole Concetta Raia, componente della segreteria dello SPI CGIL Sicilia, già deputata regionale e da sempre attenta alle politiche sociali e sanitarie del territorio.

Insieme a lei abbiamo voluto accendere i riflettori su un tema cruciale per la vita dei cittadini: il futuro del sistema sanitario siciliano e catanese, al centro del convegno in programma venerdì 16 maggio alle ore 17 all’Hotel “Il Principe” di Catania, promosso dall’associazione REBE in collaborazione con realtà del volontariato locale.

Durante la nostra chiacchierata, l’on. Raia ha sottolineato come, nonostante alla sanità regionale vengano destinati oltre 10 miliardi di euro l’anno, il sistema continui a presentare gravi criticità: liste d’attesa infinite, carenza di personale sanitario, ritardi nell’attuazione del PNRR e un modello di medicina territoriale che stenta a decollare.

Un’occasione mancata? Secondo la nostra ospite, il rischio è concreto. Delle 155 Case della Comunità previste in Sicilia, solo il 3,5% è stato finora avviato; ancora peggio per gli Ospedali di Comunità, fermi al 2,5%. «Senza un’accelerazione reale – spiega l’On. Raia – la medicina di prossimità resterà un’utopia e la sanità pubblica rischierà di essere sostituita da quella privata, accessibile solo a chi ha le risorse economiche».

Il quadro è ancora più critico nelle aree interne e periferiche, dove l’assenza di strutture e medici penalizza una popolazione spesso anziana e fragile. La ricetta proposta? Rimozione dei tetti di spesa, pianificazione seria del personale sanitario e valorizzazione della medicina domiciliare (ADI) e… tanti altri spunti di riflessione.

Per conoscere questi, e numerose altre proposte e spunti sul mondo della sanità pubblica, non ci resta che darvi appuntamento per la puntata di questa sera de “L’Intervista”. Vi diamo appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!