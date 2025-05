Playoff Serie C, Pescara-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Gara di ritorno all’Adriatico di Pescara tra i biancazzurri e il Catania di Mimmo Toscano. La squadra di Silvio Baldini dovrà conservare il vantaggio acquisito al Massimino con l’1-0 siglato da Merola al 86′, mentre ai rossazzurri servirà una vittoria con almeno due gol di scarto per accedere al secondo turno dalla Fase Nazionale dei playoff. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Davide De Maida

Pescara-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

20.00 – Fischio d’inizio di Pescara-Catania

Pescara-Catania: le formazioni ufficiali

PESCARA (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Andrea Ancora della sezione di Roma 1

ASSISTENTI: Il sig. Marco Sicurello della sezione di Seregno e il sig. Vittorio Consonni della sezione di Treviso

QUARTO UOMO: Il sig. Francesco Burlando della sezione di Genova

VAR: Il sig. Niccolò Baroni della sezione di Firenze

AVAR: Il sig. Luca De Angeli della sezione di Milano

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma all’Adriatico di Pescara vale la gara di ritorno del primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Pescara-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre (solo per i residenti in Sicilia).