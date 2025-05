Alla Conmar lavoratori senza stipendio da mesi: venerdì 16 maggio sciopero e presidio davanti alla 3Sun

- Pubblicità -

Monta la protesta alla Zona industriale di Catania: venerdì 16 maggio, dalle 9 alle 13, i lavoratori della Conmar e i dipendenti interinali in attività presso la stessa azienda, protesteranno davanti alla sede della 3Sun per chiedere rispetto e diritti. A organizzare lo sciopero con presidio sono la Fiom Cgil Catania e il Nidil Cgil Catania, in risposta a una situazione ormai ingestibile.

Sono infatti oltre 100 i lavoratori della Conmar – azienda in appalto presso 3Sun – che non percepiscono lo stipendio da mesi. Una condizione drammatica che si estenderà anche agli addetti in somministrazione, ormai da tempo lasciati nell’incertezza e nella precarietà.

- Pubblicità -

“Non si può più restare in silenzio – dichiarano Rosi Scollo, segretaria generale di Fiom Cgil Catania, e Giuseppe Campisi, del Nidil Cgil Catania –. È arrivato il momento che anche 3Sun si assuma la responsabilità etica e sociale di quanto avviene all’interno della propria filiera produttiva. Chi trae beneficio dal lavoro di questi operai non può voltarsi dall’altra parte. E non può accadere che, a fronte di cospicui finanziamenti pubblici, le aziende beneficiarie non garantiscano filiere di lavoro solide ed economicamente sicure per cui vi opera”.

Le sigle sindacali chiedono con urgenza l’apertura di un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte per sbloccare i pagamenti arretrati e garantire ai lavoratori le tutele fondamentali.