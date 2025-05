Venerdì 16 maggio alla Camera del Lavoro di Catania l’evento “Queers support the workers”. La Comunità LGBTQIA+ a sostegno dei referendum

- Pubblicità -

All’inizio del 1984 i minatori inglesi proclamarono uno sciopero a oltranza contro il Governo di destra di Margareth Tatcher che massacrava i diritti dei lavoratori e apriva alle privatizzazioni. Il sindacato nazionale dei minatori lanciò una campagna di raccolta fondi per sostenere i lavoratori in sciopero. Da Londra, per la prima volta nella storia delle lotte operaie, rispose anche un collettivo queer, che fondò il movimento Lesbiche e Gay Supportano i Minatori (LGSM). Raccolsero più soldi di tutti e li portarono a Dulais, in Galles. Questa storia di solidarietà, intersezionalità, lotta di classe, ribellione ai governi è stata raccontata nel film Pride. Ed è più attuale che mai!

Il 16 maggio dalle 18,30 alla Camera del Lavoro di Catania ospiteremo Ray Goodspeed, fondatore di LGSM, attivista queer e socialista di Londra e Sandro Gallittu, responsabile ufficio nuovi diritti della CGIL nazionale, per un evento e una festa che rimetterà insieme lavoro e diritti, le lotte di chi lavora con le lotte del movimento LGBTQIA+. Oggi il fronte non è la miniera ma il referendum per il lavoro e la cittadinanza che si terrà l’8 e 9 giugno e che potrà dare dignità alle persone contro questo Governo. Comunità Queer, lavoratrici e lavoratori, insieme nella stessa lotta.

All’assemblea interverranno Carmelo De Caudo, Segretario Generale CGIL di Catania; Anna Chisari, Comitato Catania Pride; Alessandro Motta, Open Catania; Matteo Iannitti, Arci Catania; Sandro Gallittu, Responsabile ufficio nuovi diritti CGIL nazionale; Ray Goodspeed, attivista socialista britannico e militante per i diritti lgbt, fondatore nel 1984 del movimento lesbiche e gay supportano i minatori.

Dalle 21,30 faremo festa con musica e drag per sostenere il Catania Pride. Durante l’evento sarà presente la mostra in solidarietà al popolo palestinese “HeArt of Gaza”.

L’evento è organizzato da Comitato Catania Pride, Arci, CGIL, Open ed è aperto a tutt3!