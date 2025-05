Palermo, al via la Fondazione “Domani Tu” di Anffas che mette al centro le persone con disabilità

- Pubblicità -

Tutto pronto per un appuntamento che segna una tappa fondamentale nel percorso verso una società più inclusiva e attenta ai diritti delle persone con disabilità.

Oggi, venerdì 16 maggio, a partire dalle ore 15:30, nella Sala De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo, sarà presentata ufficialmente la Fondazione “Domani Tu ETS”, promossa da Anffas Palermo – l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Palermo, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo associativo e istituzionale. Tra gli interventi di rilievo, quello del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che si collegherà in videoconferenza, e del Presidente Nazionale di Anffas Roberto Speziale, insieme ad Antonio Costanza, presidente di Anffas Sicilia e della neonata Fondazione. Interverranno, inoltre, Rossella Miorin, Direttore Generale della Fondazione, e Alessia Maria Gatto, componente del Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale.

Al centro della giornata ci sarà il “Progetto di Vita Individuale”, introdotto dal Decreto Legislativo 62/2024, che rappresenta un cambio di paradigma nelle politiche per la disabilità. Non più soltanto servizi o prestazioni, ma un cambiamento che avverrà attraverso il potenziamento del cosiddetto “Progetto di vita individuale”, che prevede non soltanto la semplice erogazione di servizi, ma la costruzione di un percorso personalizzato e condiviso che metta al centro la persona con disabilità, i suoi desideri, le sue capacità e il contesto in cui vive. Una vera e propria svolta culturale, che coinvolge famiglie, istituzioni, territori e Terzo Settore in un’azione integrata per un’inclusione reale e duratura.

Palermo è stata scelta come città pilota per l’attuazione della riforma a partire da settembre 2024, un riconoscimento importante e al tempo stesso una grande responsabilità: quella di fare rete e costruire un modello replicabile su scala nazionale. La Sicilia, infatti, presenta ancora forti disomogeneità territoriali nella messa in atto del “Progetto di Vita”: se alcuni capoluoghi sono già avanti, molti piccoli comuni restano in ritardo.

L’incontro offrirà anche un momento di forte impatto emotivo, grazie alle testimonianze dirette di una persona con disabilità e di un genitore, che condivideranno il loro vissuto e il significato concreto di parole come autonomia, partecipazione, inclusione.

La nascita della Fondazione “Domani Tu” rappresenta dunque più di un nuovo soggetto del Terzo Settore: è un segnale forte, concreto perché siano garantite pari opportunità e diritti a tutti i cittadini.

L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali come attività formativa, a conferma del valore anche professionale e istituzionale del confronto che si aprirà oggi a Palermo.

“Quella del 16 maggio sarà una giornata carica di significato – afferma Antonio Costanza, presidente di Anffas Sicilia – un momento in cui accenderemo i riflettori su uno strumento fondamentale come il progetto di vita individuale, che può davvero cambiare il modo in cui rispondiamo ai bisogni delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie. Sarà anche un’occasione preziosa per condividere idee, esperienze e prospettive con tante realtà del territorio e della rete Anffas, e per celebrare insieme la nascita della Fondazione Domani Tu ETS: una nuova energia al servizio dei diritti, dell’autonomia e dell’inclusione”.