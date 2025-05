TrapanIncontra VII Edizione: “Parole di Donne” si è conclusa con Ilaria Guidantoni e “Il bacio da sfogliare”

- Pubblicità -

Trapani, 17 maggio 2025 – Si è conclusa, presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani, la VII edizione di TrapanIncontra, la rassegna letteraria dal titolo “Parole di Donne” dedicata quest’anno alla saggistica e alla letteratura femminile contemporanea.



L’evento finale ha visto protagonista Ilaria Guidantoni, giornalista, scrittrice ed esperta di cultura mediterranea, che ha presentato la sua opera “Il bacio da sfogliare” (Cinquesensi Editore).



“Il bacio da sfogliare” è un’opera che parte dal bacio originario – la prima esperienza di vita attraverso l’allattamento al seno materno – per esplorare come questo gesto primordiale diventi simbolo dell’inizio di ogni amore e promessa di felicità. L’autrice ha raccontato i mille significati del bacio, dalla sua evoluzione storica all’interpretazione nelle diverse civiltà, dal ruolo nell’arte, letteratura e cinema, fino al bacio come esperienza gastronomica.



L’incontro con Ilaria Guidantoni si è distinto per la ricchezza dei temi trattati e l’approccio innovativo che ha caratterizzato la sua opera, riuscendo a coniugare rigore culturale e sensibilità artistica in un’esplorazione che ha toccato ambiti diversi del sapere umano.



La serata si è conclusa con una degustazione di Baci Perugina al cioccolato, creando un suggestivo collegamento tra il tema letterario dell’incontro e l’esperienza sensoriale, in perfetta sintonia con lo spirito dell’opera presentata.



La rassegna letteraria è stata organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana, curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati.