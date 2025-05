Cultura: una mostra a Termini Imerese (PA) per ricordare che i migranti sono persone, non numeri

- Pubblicità -

Termini Imerese (Palermo), 19 maggio 2025 – L’Associazione di Volontariato “Movimento di Impegno Educativo”, in collaborazione con il Movimento di Impegno Educativo di Azione cattolica e la Maggior Chiesa di Termini Imerese, ha curato l’allestimento della Mostra “Clandestini” per ribadire, attraverso una serie di dipinti realizzati dall’artista Michele Iacono, che i migranti e gli immigrati sono esseri umani e non un “carico residuale”, una “merce”. Essa vuole offrire un’occasione di riflessione e di discussione sulle drammatiche condizioni di migliaia di persone e sul terribile fatto che il Mar Mediterraneo è ormai diventato un enorme cimitero. ’esposizione resterà aperta fino al 31 maggio 2025, nella chiesa di Santa Croce al Monte di Termini Imerese (Palermo).