“Tech by Her” di Huawei. Si conclude a Catania Shells Academy

Il percorso formativo iniziato in Puglia, passando per Basilicata, Campania, Calabria e terminerà a Catania, ad Isola , dove verranno presentati i risultati del progetto. Otto le partecipanti, provenienti da Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

In programma un dibattito finale sull’iniziativa di Tech By Her, con riconoscimento per le aziende siciliane virtuose nella parità di genere.

Catania, 19 maggio 2025 – Terminerà lì dove è stato annunciato, da Catania, Shells Academy, il programma formativo rivolto alle giovani aspiranti imprenditrici del Sud Italia, promosso da Huawei all’interno del macro progetto “Tech By Her”, mirato alla promozione della leadership femminile nel mondo della tecnologia e dell’innovazione. Dopo un lungo percorso, iniziato online il 12 maggio e proseguito in presenza presso spazi di innovazione, hub creativi e incubatori di startup in Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, la tappa finale è prevista nella città di Catania, per una tre giorni di attività, dal 27 al 29 maggio.

Nella stessa giornata di giovedì 29 maggio, alle ore 17:00, si terrà poi l’evento pubblico “Tech by Her – Première Docufilm e Riconoscimento alle Imprese”, patrocinato dal Comune di Catania e dal Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania. Sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza del capoluogo etneo i risultati del percorso formativo della Shells Academy, ascoltare le 8 protagoniste della Shells Academy, provenienti da Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, e aprire un confronto con le istituzioni e le imprese locali. Durante l’evento saranno anche celebrate le realtà siciliane che si distinguono per l’impegno concreto in materia di parità di genere.

L’evento prevede gli interventi di Fabio Romano, Head of Industry Ecosystem Development di Huawei Italia, e di Fabi Saad Niemeyer, fondatrice del Movimento Mulheres Positivas. A portare i saluti istituzionali saranno il sindaco della Città Metropolitana di Catania Enrico Trantino, l’assessora comunale alle Pari Opportunità del Comune di Catania Viviana Lombardo, l’assessora regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Nuccia Albano e la presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania Monica Luca.

Seguirà il dibattito finale con un panel sul tema “Gender gap e innovazione in Sicilia”, che coinvolgerà Elita Schillaci, docente dell’Università di Catania, Paola Mirone, fondatrice di WebbiDu Digital Minds, Adriana Santanocito, CEO di Ohoskin e delegata all’innovazione di Confcommercio Terziario Donna Catania, ed Elisa Fazio, responsabile del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Durante la serata sarà proiettato il docufilm “Tech by Her – La tecnologia raccontata dalle donne”, che racconta storie, idee e progetti nati grazie al confronto tra le partecipanti. A seguire, verrà consegnato il riconoscimento alle imprese siciliane che si sono distinte per l’attuazione di politiche aziendali concrete in favore della parità di genere.

Shells è l’acronimo di She Leadership Learning School. Il progetto, ispirato alla Women’s Academy for Rural Innovation, che Huawei ha lanciato negli scorsi anni in Europa per supportare le aspiranti imprenditrici e giovani donne di talento, provenienti da diversi settori come agricoltura, ingegneria, ecoturismo o altre professioni legate ai territori, che desiderano guidare l’innovazione nelle aree remote o rurali d’Europa per portare nuovo valore alle loro comunità di origine. Con il progetto della Shells Academy, l’azienda punta a fornire competenze digitali, strumenti imprenditoriali e nuove opportunità professionali per le giovani donne del Sud che vogliono contribuire al rilancio dei territori, anche attraverso il cosiddetto south working.

L’iniziativa “Tech by Her”, lanciata in Italia nel 2022 in sinergia con il programma “Women Plus” promosso da Fabi Saad Niemeyer, era partita dalla sponsorizzazione di un progetto di studio sul divario digitale delle donne nel Mezzogiorno condotto dall’Università di Bari per poi concentrarsi sulla valorizzazione di modelli positivi di leadership femminile attraverso la serie di docu-film “Tech by Her – La tecnologia raccontata dalle donne”, realizzati finora in Puglia e in Campania, a partire dalle storie di donne che sono riuscite a fare innovazione nella loro terra di origine e a portare un cambiamento positivo nelle loro comunità locali attraverso l’utilizzo della tecnologia