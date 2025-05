Unict e Northeastern University di Boston: studenti americani a Catania per esplorare il tessuto imprenditoriale siciliano

- Pubblicità -

Dal 19 maggio all’8 giugno, l’Università di Catania ospita un gruppo di 23 studenti della Northeastern University di Boston, tra le più prestigiose università statunitensi, nell’ambito del progetto internazionale “Dialogue of Civilization”, promosso dal Dipartimento di Economia e Impresa.

Coordinato dalla prof.ssa Giorgia D’Allura, docente di Economia e Gestione delle Imprese e referente scientifica locale del programma, il progetto unisce didattica, ricerca sul campo e valorizzazione del territorio, offrendo agli studenti americani un’esperienza formativa immersiva a contatto con il sistema imprenditoriale, culturale e istituzionale della Sicilia.

L’iniziativa è stata inaugurata con un incontro ufficiale presso il Palazzo centrale, durante il quale il rettore Francesco Priolo ha dato il benvenuto agli ospiti, illustrando la storia dell’Ateneo e il ruolo strategico dell’Etna Valley per lo sviluppo tecnologico del territorio. “Questo progetto – ha sottolineato il rettore – si conferma un prezioso laboratorio internazionale di formazione e confronto, che rafforza la vocazione dell’Università di Catania come ponte tra mondi accademici e realtà produttive, tra Sicilia e Stati Uniti.”

L’edizione 2025 presenta una novità significativa: il programma passa da due a tre settimane, segno del consolidamento della collaborazione tra le due università e del crescente interesse per il contesto siciliano. Al centro dell’attività, l’analisi di due case study aziendali locali: INALME Srl, impresa del settore alimentare nota per i suoi prodotti ittici di alta qualità, rappresentata da Glenda Tumminelli (Marketing Manager) e Salvatore Quattrocchi (Communication Manager); e Behaviour Labs Srl, azienda innovativa attiva nell’intelligenza artificiale e nella robotica applicata alla riabilitazione, con Daniele Lombardo (CEO) e Marco Lombardo (co-fondatore e sviluppatore).

Le due aziende saranno non solo oggetto di studio, ma partner attivi nel processo formativo, attraverso workshop e incontri in cui gli studenti analizzeranno modelli organizzativi, strategie e impatto sociale delle imprese. Il programma prevede anche visite e confronti con altre realtà produttive siciliane che incarnano l’eccellenza nei settori agroalimentare, tecnologico e culturale: STMicroelectronics, Pasticceria Tomarchio, Bellia Preziosi, Frumento, Me Cumpari Turiddu, Principi di Butera, Caravaglio Vini, Tenuta Capofaro, Muffuletteria, il Servizio Cristiano di Riesi e il Farm Cultural Park di Favara e Mazzarino, esempio riconosciuto di rigenerazione urbana e innovazione sociale.

Una parte fondamentale dell’iniziativa sarà il dialogo interculturale tra gli studenti americani e quelli dei corsi di Economia e Gestione delle Imprese e di Management dell’Innovazione dell’Università di Catania, guidato dalla prof.ssa D’Allura e dal prof. Jack Salerno, docente accompagnatore della Northeastern.

Durante il soggiorno, gli studenti saranno ospitati presso il DEI, dove seguiranno lezioni, workshop e momenti di confronto con docenti e colleghi italiani. L’esperienza si concluderà il 6 giugno con un evento finale presso il Dipartimento di Economia e Impresa, durante il quale i partecipanti presenteranno i risultati delle attività svolte alle aziende coinvolte, ai docenti e alla comunità accademica.

Un progetto che unisce formazione internazionale, scambio culturale e valorizzazione del territorio, confermando il ruolo dell’Università di Catania come attore dinamico nella costruzione di una didattica globale, inclusiva e connessa al mondo produttivo.