Politica locale, Irene Pizzimenti eletta nuova segretaria del Circolo PD di San Vito Lo Capo e Custonaci (PA)

San Vito Lo Capo, 20 maggio 2025 – Si è tenuta ieri sera, presso la sala convegni dell’Hotel Auralba, l’assemblea congressuale del Circolo del Partito Democratico di San Vito Lo Capo, che ha sancito l’elezione all’unanimità di Irene Pizzimenti alla segreteria del partito. Un momento partecipato e sentito, che segna l’inizio di una nuova fase politica per il territorio, all’insegna dell’unità, del rinnovamento e della partecipazione attiva.

L’assemblea ha approvato all’unanimità sia la candidatura della nuova segretaria, sia la lista del direttivo che la affiancherà.

Irene Pizzimenti sarà affiancata da un direttivo rinnovato, composto da: Maria Laura Geraci, vicesegretaria, con deleghe a istruzione, cultura, politiche sociali, pari opportunità e diritti; Leonardo Maria Sieli, organizzazione, rapporti con l’amministrazione comunale e le forze politiche; Giuseppe Incammisa, ecologia e ambiente; Salvo Ruggirello, rapporti con il Consiglio Comunale e le frazioni; Asia Maria Ruggirello, politiche giovanili; Melchiorre Miceli, turismo, sport e sviluppo del territorio; Giuseppe Ciaravino, lavori pubblici e urbanistica; Anna Maria Culcasi, delega per Custonaci.

Nel corso del congresso sono stati inoltre confermati, con voto unanime, la segretaria provinciale Valeria Battaglia e il segretario regionale Anthony Barbagallo, a testimonianza della volontà di rafforzare una linea politica coerente, condivisa e radicata nei territori.

Nel suo discorso di insediamento, Irene Pizzimenti ha ribadito l’impegno per costruire un Partito Democratico aperto, inclusivo e presente, capace di rappresentare e accompagnare i cittadini e le realtà locali nei bisogni quotidiani e nelle sfide future. “Il nostro circolo non sarà mai un luogo chiuso o autoreferenziale – ha dichiarato –. Vogliamo costruire una casa politica dove ogni iscritto, ogni simpatizzante, ogni cittadino trovi spazio per partecipare, per proporre, per sentirsi parte di una comunità viva. Credo fortemente che la politica, se fatta con serietà e spirito di servizio, possa ancora oggi essere uno degli strumenti più rivoluzionari che abbiamo per cambiare le cose. E noi vogliamo farlo partendo da qui, con umiltà ma anche con coraggio.”

“San Vito Lo Capo e Custonaci meritano un PD che non si limiti a commentare, ma che agisca, che sia presente nei territori e nelle istituzioni con credibilità. Abbiamo bisogno di un partito che torni a parlare con le persone, che dia voce a chi spesso resta ai margini, che sappia costruire futuro senza perdere di vista le radici. Vogliamo un circolo che non si accende solo sotto elezioni, ma che lavori ogni giorno, con costanza e concretezza”, ha concluso.

Pizzimenti ha quindi rivolto un ringraziamento speciale agli iscritti di San Vito Lo Capo e Custonaci per la fiducia e la partecipazione attiva, definendoli “la vera forza del nostro partito, la base su cui costruire ogni progetto politico serio”.

Ha inoltre espresso riconoscenza al segretario uscente Leonardo Sieli “per il lavoro svolto con dedizione, passione e senso di responsabilità”, e parole di stima per i consiglieri comunali del PD Giuseppe Incammisa e Salvatore Ruggirello, “sempre al mio fianco, con lealtà e spirito di squadra”.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto infine all’onorevole Dario Safina, presente all’assemblea: “La sua partecipazione, la stima e l’incoraggiamento sono per me un segnale importante di vicinanza politica e umana. Abbiamo bisogno di rappresentanti che credano nei territori, che li sostengano, che si facciano carico delle nostre battaglie locali con uno sguardo ampio e condiviso”.

La serata si è conclusa in un clima di entusiasmo, consapevolezza e determinazione: sentimenti che guideranno il nuovo corso del Circolo PD di San Vito Lo Capo e Custonaci.