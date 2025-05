25 maggio Palermo “Afrosiciliana 2025: volti, colori e sapori delle culture africane in Sicilia”

- Pubblicità -

Il 25 maggio a Palermo si terrà “Afrosiciliana”, un evento nato dalla sinergia tra il Coordinamento dei Consoli Africani del Corpo Consolare di Palermo, Il Rotary Club Mondello e il Comune di Palermo, con main sponsor la CNA di Palermo (Artigiani e Imprenditori d’Italia), MCL (Movimento Cristiano Lavoratori), ALS Sicilia (Associazione Lavoratori Stranieri), Federagri Sicilia, Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo e Utopìa. La manifestazione si svolgerà presso Villa Trabia a partire dalle 10 del mattino e fino alle 20:30 con un programma ricco di eventi. Un’occasione per valorizzare e condividere le culture africane e siciliane e farle dialogare nella prospettiva di future collaborazioni. Talk tematici, mostra mercato di manufatti africani, show cooking, sfilate di moda africana, ma anche attività per bambini, cantanti e gruppi folkloristici africani e per concludere un momento di raccoglimento con la “Preghiera della Pace” a cui parteciperanno tutte le confessioni religiose presenti a Palermo.

Questa giornata coincide con la celebrazione della Giornata Internazionale dell’Africa. La ricorrenza mira a celebrare l’identità, la storia, i progressi e le sfide del continente africano, promuovendo la solidarietà tra le nazioni africane e sensibilizzando l’opinione pubblica internazionale sui temi di sviluppo, pace e stabilità in Africa.

L’evento è promosso dal Coordinamento dei Consoli Africani e vedrà la partecipazione dei consoli generali di Marocco, Tunisia e Libia, oltre ai consoli onorari in Sicilia: di Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ghana, Senegal, Regno di Eswatini e Zambia. All’inaugurazione è prevista la presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, durante i tavoli tematici saranno presenti gli assessori alle attività produttive: Giuliano Forzinetti e Edy Tamajo, l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. I vertici della CNA di Palermo, di MCL, ALS e Federagri e diverse aziende siciliane interessate a collaborare e a intessere relazioni con i Paesi Africani.

“Ringrazio, a nome del Coordinamento dei Consoli Africani, il sindaco Roberto Lagalla che sin da subito ha colto l’importanza della celebrazione di un evento, primo ed unico in Italia, come la Giornata mondiale dell’Africa nella nostra città multietnica. – dice Ferdinando Veneziani, portavoce del Coordinamento – L’ evento vede la partecipazione di 10 Paesi Africani e delle loro comunità presenti ed integrate nel tessuto sociale, economico e culturale di Palermo e della Sicilia intera. La collaborazione con il Rotary Club Mondello ci darà l’occasione di parlare insieme di pace, fondamentale e necessaria per il continente africano e per tutto il mondo. Grazie, inoltre, a CNA Palermo che, cogliendo lo spirito dell’iniziativa, si pone come ponte naturale tra le nostre imprese e quelle siciliane”.

“Vogliamo che sia un momento importante per le nostre imprese, di incontro e scambio culturale – dice Pippo Glorioso, segretario della CNA di Palermo – per imbastire nuovi legami professionali e commerciali e rafforzare quelli già esistenti tra Sicilia e il continente africano. È fondamentale in questo momento storico valorizzare le diversità e le collaborazioni tra questi popoli”.