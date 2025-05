Etna Comics 2025: fissati per sabato 10 maggio gli eventi di presentazione

- Pubblicità -

Sabato 24 maggio alle 10, nella Sala E1 del centro fieristico Le Ciminiere, sarà presentata ufficialmente la tredicesima edizione di Etna Comics, Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, in programma dal 30 maggio al 2 giugno a Catania.

La kermesse riparte dalle quasi 100mila presenze delle quattro giornate dello scorso anno, offrendo al pubblico un ricco programma con oltre 350 ospiti nazionali e internazionali, mostre, attività, proiezioni, masterclass e conferenze.

- Pubblicità -

Tra le più grandi e partecipate fiere d’Italia, Etna Comics rappresenta ormai dal 2011 un appuntamento fisso per gli appassionati di fumetti, cinema, gioco, videogioco, web, musica, collezionismo, spettacolo, cultura tradizionale orientale e non solo.

Tanti i big che animeranno l’edizione 2025, a partire da Igort, che ha realizzato il manifesto di quest’anno dedicato al maestro Franco Battiato, a cui si ispirano anche quello variant disegnato da Val Romeo e la cover a edizione limitata del numero 3627 di Topolino firmato da Alessandro Pastrovicchio.

Quest’anno più che mai Etna Comics cambierà le carte del gioco, preparandosi a “conquistare” Catania come mai fatto prima d’ora. La manifestazione si articolerà infatti in tre zone: la Zona 1 con l’Asian Wave che trasformerà piazza Giovanni XXIII nel cuore della cultura orientale; la Zona 2 con i padiglioni storici del centro fieristico Le Ciminiere e le tendostrutture in piazzale Rocco Chinnici; la Zona 3 con le mostre e un’area gioco, a Palazzo della Cultura, raggiungibile con navetta gratuita dalla Zona 1.

Grande novità dell’edizione 2025 è la media partnership con Rai,che permetterà di ospitare all’interno del padiglione E4 il progetto “Rai Porte Aperte” rivolto agli studenti delle scuole di tutte le età, con l’obiettivo di avvicinarli ai mestieri della radio e della televisione.

All’interno del padiglione verrà allestito un vero e proprio set televisivo, dove si potrà imparare giocando. Affiancati dai professionisti Rai, gli studenti si confronteranno con vere attrezzature per la messa in onda e vestiranno i panni del conduttore, dell’inviato, dell’operatore di ripresa, del regista, ma anche del mixer video, audio e del microfonista.

Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino, il direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, il vicedirettore Gianluca Impegnoso e i membri dello staff.