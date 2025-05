Gli studenti dell’Istituto Agrario di Scicli (RG) in visita al Polo Avicolo Modicano: un’eccellenza siciliana aperta ai giovani

- Pubblicità -

Una giornata all’insegna della formazione sul campo per gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “Cataudella” di Scicli, che nei giorni scorsi hanno avuto l’opportunità di visitare alcune delle strutture d’eccellenza del Polo Avicolo del Modicano, grazie alla disponibilità di AVIMED e Mediterranea Mangimi.

Il Polo Avicolo del Modicano rappresenta oggi uno dei settori di punta dell’agroalimentare siciliano. L’allevamento delle ovaiole, la produzione e la commercializzazione delle uova hanno conosciuto negli ultimi anni una profonda trasformazione, anche in risposta all’adeguamento alle normative europee in materia di benessere animale e sicurezza alimentare.

Gli studenti e i docenti, accompagnati dai referenti delle due aziende, hanno visitato dei cantieri in cui sono in fase di realizzazione strutture all’avanguardia per l’allevamento a terra delle galline ovaiole. A seguire, hanno potuto osservare il funzionamento dell’unico impianto nel Sud Italia dedicato alla pastorizzazione e al confezionamento di uova fresche, destinate non solo al consumo familiare e sportivo, ma anche all’industria dolciaria.

«Aprire le porte delle nostre strutture agli studenti – ha dichiarato Giovanni Ragusa, presidente di Mediterranea Mangimi – significa investire sul futuro del territorio e sul capitale umano. È fondamentale che i giovani conoscano da vicino le filiere produttive, comprese quelle più complesse come quella avicola, per comprenderne il valore, l’evoluzione tecnologica e l’impatto economico. La visita dell’Istituto Agrario di Scicli conferma quanto sia importante creare occasioni di incontro tra scuola e impresa».

Un sentito ringraziamento va a tutto il personale di AVIMED e Mediterranea Mangimi per la disponibilità e l’impegno profuso nel rendere questa esperienza didattica significativa e concreta, offrendo ai ragazzi uno sguardo privilegiato su un comparto strategico per l’economia siciliana.