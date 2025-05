Palermo, al Teatro Agricantus torna in scena “Fuoco dell’interno”, il Sommo Poeta riletto dalla colta ironia di Sofia Muscato

L'attrice palermitana torna in scena a grande richiesta sul palco di via XX Settembre martedì 27 maggio con il reading in siciliano dalla Divina Commedia di Dante

- Pubblicità -

Torna in scena al Teatro Agricantus di Palermo uno spettacolo che a spizzichi e bocconi ha conquistato il cuore del pubblico che ne premia ad ogni replica, facendo registrare il tutto esaurito. Martedì 27 maggio alle ore 21 Sofia Muscato torna in scena sul palco di via XX Settembre con il suo fortunatissimo “Fuoco dell’interno”, reading in siciliano tratto dalla Divina Commedia di Dante, nella versione semiseria alla quale ci ha abituati.

L’amata beniamina del pubblico palermitano che da anni su occupa di “filosofia divertente” replica lo spettacolo, di cui firma la regia Marco Manera, in cui con la colta ironia che la contraddistingue “prende di mira” il Sommo Poeta e il suo Inferno.

- Pubblicità -

L’inferno proposto da Sofia Muscato è una discesa attraverso un imbuto costellato di demoni, mostri, personaggi inquietanti e anime sofferenti, metafora di un uomo che deve fare i conti con il proprio buio interiore. I personaggi con cui il Poeta dovrà relazionarsi durante la sua discesa agli inferi sono parte della sua psiche: le paure, le debolezze, la rabbia e persino i pensieri fraudolenti, pronti a raccontargli una storia che non corrisponde alla verità. Come un moderno Virgilio Sofia Muscato guiderà il pubblico con ironia e un registro variopinto, dentro una selva oscura, ed ecco che tutto il pubblico diventerà parte integrante dello spettacolo, chiamati fuori a riveder le stelle.