Viabilità provinciale nel caos, CNA Siracusa al Prefetto: “Urgente un tavolo di coordinamento e interventi strutturali”

- Pubblicità -

Siracusa, 22 maggio 2025 – Quasi come una spiacevole coincidenza, il giorno dopo l’incontro organizzato da CNA Siracusa con il Prefetto di Siracusa, S.E. Giovanni Signer, avvenuto martedì 20 maggio e inizialmente dedicato alla questione del transito dei mezzi ADR sul tratto autostradale Augusta-Lentini, si è verificata una giornata di indescrivibile – nonché inaccettabile – caos proprio sull’autostrada Siracusa-Catania. La delegazione di CNA Siracusa, composta dal Presidente di CNA Autotrasporti Francesco Lombardo e dal Segretario territoriale Gianpaolo Miceli, ha colto l’occasione per sottoporre all’attenzione del massimo rappresentante del Governo la necessità stringente di un’azione tempestiva e coordinata sull’intera, critica, rete viaria della provincia.

“Abbiamo rappresentato al Prefetto una situazione ormai insostenibile che si protrae da troppo tempo”, dichiara Francesco Lombardo, Presidente di CNA Autotrasporti Siracusa. “Manca un reale punto di riferimento e un efficace coordinamento tra i numerosi soggetti coinvolti – da Anas al Libero Consorzio, ai singoli Comuni – nella gestione delle arterie stradali. Questa frammentazione è particolarmente dannosa nelle aree nevralgiche per l’economia del territorio, come gli snodi di collegamento con il Porto di Augusta, un volano in crescita esponenziale, e la Zona Industriale. Assistiamo a numerose arterie chiuse da tempo immemore e ad altre periodicamente interdette per lavori, spesso comunicati senza adeguato preavviso, generando disagi continui e pesanti ricadute sulle imprese e sui cittadini”.

- Pubblicità -

La richiesta di CNA Siracusa è chiara: serve un cambio di passo. “È indispensabile non solo un’analisi approfondita dello stato attuale della viabilità provinciale, ma soprattutto l’istituzione di un’interlocuzione costante e di un tavolo di coordinamento permanente, in particolare con Anas, per evitare che azioni non concertate producano i disservizi che osserviamo quotidianamente e che, come purtroppo riscontrato anche stamattina, non sono affatto casi isolati”, prosegue Lombardo. “Chiediamo una pianificazione seria e condivisa di interventi strutturali che mirino al ripristino della piena funzionalità delle nostre strade. Non è più accettabile che il territorio viva costantemente di viabilità secondaria, specialmente in tratti che rappresentano punti di snodo fondamentali per la crescita economica dell’intera provincia. È ora di mettere insieme tutti gli attori per garantire interventi tempestivi, coordinati e, soprattutto, risolutivi”.

L’appello di CNA Siracusa per un approccio sistemico e complessivo alla viabilità provinciale si affianca all’impegno specifico sul fronte del trasporto merci pericolose. Riguardo a quest’ultimo, come comunicato da CNA Fita Sicilia, il Prefetto ha anticipato lo sblocco del tratto Augusta-Lentini per i mezzi ADR entro la fine di luglio, un risultato per il quale la Confederazione continua a premere per ottenere, se possibile, un’ulteriore anticipazione dei tempi, dopo quasi un decennio di attesa.

CNA Siracusa auspica che l’incontro con il Prefetto possa segnare l’inizio di un percorso virtuoso per affrontare con determinazione le criticità infrastrutturali che frenano lo sviluppo del territorio.