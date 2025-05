“GreenMindAI Hackathon Catania”: giovani, AI e sostenibilità protagoniste dell’innovazione urbana

- Pubblicità -

Catania diventa laboratorio di innovazione digitale e sostenibilità ambientale con il “GreenMindAI Catania Hackathon”, in programma dal 27 al 29 maggio presso il Palazzo della Cultura. L’evento, un hackathon ad alta intensità tecnologica, organizzato dal Comune di Catania –Assessorato ai Sistemi per l’Innovazione e alla Transizione Digitale– in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, è stato presentato questa mattina a Palazzo degli Elefanti.

Hanno partecipato il Sindaco di Catania, Enrico Trantino;la Prorettrice dell’Università degli Studi di Catania, Francesca Longo; il Presidente del Consiglio Comunale, Sebastiano Anastasi; l’Assessore all’Innovazione e alla Transizione Digitale, Viviana Lombardo; l’Assessore all’Ambiente, Ecologia e Verde Pubblico, Massimo Pesce; la presidente della commissione consiliare Simona Latino; il Direttore dei Sistemi Informativi e InnovazioneTecnologica, Vincenzo Passanisi e la Direttrice Comunale dei Servizi Ecologia e Ambiente, Lara Riguccio.



Attraverso la maratona progettuale, che coinvolge oltre 250partecipanti tra studenti, ricercatori, sviluppatori e professionisti del settore tech provenienti da tutta Italia e dall’estero, l’amministrazione comunale di Catania con il coordinamento del responsabile della Direzione Comunale sistemi informativi Vincenzo Passanisi e l’Ateneo catanese puntano a promuovere soluzioni intelligenti e sostenibili per la città. Grazie al contributo diretto dei Dipartimenti universitari, dei docenti e dei ricercatori nel ruolo di mentor, la manifestazione si configura come un’occasione strategica per rafforzare il dialogo tra accademia, istituzioni e mondo dell’innovazione. Un’alleanza tra soggetti chiave del territorio, capace di generare valore concreto e visioni condivise per il futuro urbano, attraverso uno spazio di progettazione partecipata e sostenibile. L’hackathon rappresenta un momento di confronto e accrescimento professionale, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate per affrontare alcune tra le principali sfide ambientali urbane: gestione intelligente dei rifiuti, ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche, monitoraggio del verde pubblico e gestione e riutilizzo della cenere vulcanica.



Nel corso della conferenza stampa, il Sindaco Enrico Trantino ha dichiarato:

«Abbiamo deciso di lanciare un segnale forte, coinvolgendo il mondo dell’innovazione per affrontare uno dei problemi più gravi della città qual è il degrado causato dai rifiuti abbandonati. Per la prima volta è un’amministrazione comunale, e non un privato, a promuovere un percorso sperimentale di questo tipo, utilizzando l’intelligenza artificiale come fattore di cambiamento per affrontare una difficoltà. Catania si dimostra ancora una volta di essere avanguardia nell’alta tecnologia, grazie alla collaborazione tra istituzioni, università, imprese e Terzo Settore. Un puzzle di intelligenze e risorse al servizio dei cittadini per migliorare la vivibilità del territorio in cui il sistema digitale aiuta e sostiene l’innovazione». L’Assessore Viviana Lombardo ha specificato: «Catania è la città dei giovani, protagonisti del cambiamento e motori di innovazione. Le competenze, la creatività e la voglia di innovare che portano in campo rappresentano la leva su cui costruire un futuro sostenibile, equo e competitivo. Il GreenMindAI Hackathon rappresenta un momento importante in cui la città si fa piattaforma viva, capace di attrarre idee, talenti e visioni, anche dall’estero. Questo evento trasforma visioni in progetti concreti e opportunità in realtà, offrendo ai migliori team la possibilità di accedere alla Call for Ideas del Comune, prevista per settembre».L’Intelligenza Artificiale rappresenta uno strumento indispensabile per potenziare il nostro lavoro di tutela ambientale» – ha dichiarato l’assessore all’Ecologia e al Verde, Massimo Pesce – «Grazie a queste tecnologie, possiamo mappare con precisione il territorio, monitorare le micro discariche tramite telecamere intelligenti e intervenire in modo tempestivo ed efficace. Con l’aumento delle isole ecologiche nei condomìni e l’implementazione di nuove apparecchiature come i dispositivi “mangia-plastica”, uniti a un sistema porta a porta sempre più efficiente, possiamo migliorare significativamente la gestione dei rifiuti e contrastare l’abbandono illegale, proteggendo così il nostro ambiente e il verde cittadino».

Per la Prorettrice di Unict Francesca Longo, costruire sinergie con l’amministrazione comunale rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il sapere accademico al servizio della città: «L’Università, insieme al Comune e a una rete molto ampia di attori del mondo imprenditoriale, ha avviato un processo di coinvolgimento delle migliori menti giovani del territorio, con l’obiettivo di sviluppare progetti innovativi. Un’iniziativa che si inserisce pienamente nel ruolo di terza missione dell’Ateneo, valorizzando le sinergie con l’amministrazione comunale».



L’evento è realizzato grazie alla collaborazione di un ampio network di partner istituzionali e associativi, tra cui: la Città Metropolitana di Catania, Nict Nact, Aitho

CDO Sicilia, CNA Catania – SinergIA, Confindustria Catania, iCT Lab Srl, Innovation Island, Isola Catania, Steve Jobs Academy, Le Village by CA, Unione Italiana Ciechi – sede territoriale di Catania, Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili di Catania. Il supporto degli sponsor tecnologici e industriali, quali BIP, EHT, STMicroelectronics è fondamentale per accompagnare i vincitori nel percorso di sviluppo e valorizzazione delle loro idee, favorendo la nascita di startup e iniziative imprenditoriali innovative. I progetti vincitori dell’Hackathon avranno accesso diretto alla Call for Ideas del Comune di Catania, con l’opportunità di diventare startup innovative e contribuire concretamente alla trasformazione sostenibile della città.



Il GreenMindAI Hackathon si inserisce in una visione strategica di sviluppo integrato, che unisce ambiente, economia e tecnologie digitali. L’obiettivo è costruire una città intelligente, inclusiva e sostenibile, dove il talento e l’innovazione diventano strumenti concreti per migliorare la qualità della vita. Di cui simbolica espressione è l’accessibilità anche agli ipovedenti del sito www.hackthon.comune.catania.it in cui sono disponibili i programmi e gli aggiornamenti della manifestazione.





